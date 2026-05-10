Pijana vozila djecu pa završila na krovu, mališani prevezeni u bolnicu

U petak, 9. svibnja, oko 14.20 sati, u mjestu Vrbovac, u Svibanjskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil završio prevrnut na krovu. U vozilu su se, uz 34-godišnju vozačicu, nalazila i njezina djeca.

Vozačica je u oštrom zavoju izgubila nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine. Automobil je zahvatio bankinu, sletio s kolnika, udario u betonski zid i travnato uzvišenje te se potom prevrnuo na krov.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozačica upravljala vozilom pod utjecajem alkohola u organizmu od 2,13 g/kg.

U prometnoj nesreći djeca su zadobila lakše tjelesne ozljede te su vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u pakračku bolnicu. Srećom, bila su propisno vezana u odgovarajućim autosjedalicama.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja protiv vozačice slijedi optužni prijedlog, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo povrede prava djece, o čemu su obaviještene i nadležne institucije.