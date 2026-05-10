FOTO U Splitu održana prva Škola primaljstva: Edukacija koja jača kompetencije primalja i sigurnost skrbi za rodilje

U organizaciji Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split održana je I. Škola primaljstva pod nazivom „Urezivanje međice i šivanje epiziotomije i rupture I. i II. stupnja“. Edukacija je okupila primalje, studentice primaljstva, predavače te predstavnike zdravstvenih i obrazovnih institucija, s ciljem jačanja stručnih kompetencija primalja, praktičnih vještina i profesionalnog razvoja primaljske struke.

Program je bio usmjeren na povezivanje teorijskog znanja i praktičnog rada, ali i na jačanje suradnje primalja i liječnika opstetričara u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Okupljene je uvodno pozdravila doc. dr. sc. Matea Dolić, pročelnica Odsjeka za primaljstvo, istaknuvši kako je riječ o edukaciji koja ima širi profesionalni i društveni značaj.„Primalje su neizostavan dio skrbi za žene, rodilje i novorođenčad. Njihovo znanje, iskustvo, stručnost i ljudskost ostavljaju dubok trag u životima obitelji o kojima skrbe. Upravo zato trajno stručno usavršavanje temelj je sigurnije, kvalitetnije i humanije zdravstvene skrbi. Velik interes primalja i studentica za sudjelovanjepotvrda je snažne želje za učenjem, napredovanjem i profesionalnim razvojem unutar primaljske zajednice. Vjerujem kako je ovo početak vrijedne priče koja bi u budućnosti mogla prerasti u tradicionalno mjesto okupljanja, edukacije i zajedničkog profesionalnog rasta“, poručila je doc. Dolić.

Dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti doc. dr. sc. Mario Podrug naglasio je kako Škola primaljstva nije samo stručni skup i mjesto usvajanja novih znanja i vještina, nego i prostor zajedničkog djelovanja Fakulteta i KBC-a Split u području cjeloživotnog učenja i unaprjeđenja skrbi za rodilje.„Primaljstvo je poziv koji traži stručnost, preciznost i stalno usavršavanje, ali jednako tako i empatiju, smirenost i povezivanje s rodiljom u jednom od najvažnijih trenutaka njezina života“, istaknuo je doc. Podrug i najaviovažan iskorak za obrazovanje primalja u Splitu - inicijalnu akreditaciju za diplomski studij primaljstva, koja se očekuje 2. lipnja, a čime bi se zaokružila vertikala obrazovanja primalja u Splitu.

Potporu održavanju prve Škole primaljstva dao je i ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić, naglasivši važnost inicijativa koje povezuju visoko obrazovanje, kliničku praksu i stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika. Istaknuo je kako KBC Split, kao nastavna i klinička baza, podržava programe koji doprinose kvalitetnijoj i sigurnijoj skrbi za pacijentice i novorođenčad te jačanju kompetencija zdravstvenih djelatnika.

Voditeljica Škole primaljstva doc. dr. sc. JasminkaRešićKararanaglasila je kako je program osmišljen s ciljem da primaljama omogući stjecanje i usavršavanje konkretnih znanja i vještina primjenjivih u svakodnevnoj praksi. Posebno je istaknula praktični dio edukacije koji omogućuje sigurnije izvođenje postupaka, veću profesionalnu samostalnost i bolju pripremljenost za situacije s kojima se primalje susreću u rodilištu.

O dugogodišnjoj suradnji Fakulteta zdravstvenih znanosti i KBC-a Split govorio je prof. dr. sc. Marko Mimica, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split. Podsjetio je kako Fakultet, kao nositelj edukacije primalja, i Klinika, kao nastavna baza, već 15 godina uspješno surađuju na obostrano zadovoljstvo i korist obiju ustanova, a prije svega trudnica, rodilja i novorođenčadi.„Kontinuirano radimo na edukaciji kadra s ciljem stjecanja svih onih kompetencija koje primaljama prema Zakonu o primaljstvu i pripadaju. Interes koji su primalje pokazale za ovaj tečaj govori nam da smo na dobrom putu i da tako trebamo nastaviti“, poručio je prof. Mimica.

U ime primalja okupljenima se obratila glavna primalja KBC-a Split Jelena Jerković, univ. bacc. obs., istaknuvši kako primaljski poziv nosi veliku odgovornost, ali i veliku čast.„Kontinuirana edukacija je neophodna. Tečajevi poput ovoga nisu samo prilika za stjecanje novih znanja, nego i pravi način da kao stručnjaci rastemo, razvijamo se i pratimo suvremene standarde struke“.

Sudionicima se obratila i ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, koja je pohvalila inicijativu organizatora i izrazila zadovoljstvo što sudjeluje na jedinstvenom događaju posvećenom jačanju znanja i kompetencija primalja. Istaknula je kako su primalje važan dio zdravstvenog sustava te kako ulaganje u njihovu edukaciju znači ulaganje u sigurniju, dostupniju i kvalitetniju skrb za žene, djecu i obitelji.

Stručni dio programa obuhvatio je predavanja i praktične vježbe iz područja urezivanja međice, šivanja epiziotomije te zbrinjavanja ruptura I. i II. stupnja. Sudionice su imale priliku obnoviti i proširiti teorijska znanja, ali i uvježbati praktične postupke važne za svakodnevni rad u rodilištu.