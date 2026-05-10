Hajdukovi pioniri i kadeti uvjerljivi u Varaždinu

Pioniri i kadeti Hajduka ostvarili su uvjerljive pobjede na gostovanju kod Varaždina u 25. kolu 1. HNL. Na stadionu Varteks obje Hajdukove momčadi pokazale su odličnu igru i napravile važan korak u završnici prvenstva.

Pioniri sigurni, Vukas dvostruki strijelac

Pioniri Hajduka slavili su protiv Varaždina rezultatom 3:0. Momčad trenera Roka Španjića odlično je otvorila susret, a već u 2. minuti Toma Vukas pogodio je za vodstvo Bijelih.

Isti igrač bio je precizan i u 27. minuti, čime je Hajduk na odmor otišao s prednošću od 2:0. Vukas je tako stigao do 18. prvenstvenog pogotka i još jednom potvrdio status najboljeg strijelca svoje momčadi u ovoj sezoni.

Konačnih 3:0 postavio je Anthony Tukić u 76. minuti, kada je svladao domaćeg vratara Roka Jurkovića. Ovom pobjedom pioniri Hajduka učvrstili su se na prvom mjestu ljestvice te uoči posljednjeg, 26. kola, odluku o naslovu prvaka drže u svojim rukama.

Za Hajduk su nastupili: Vukušić, Sumić od 79. Petričević, Burić od 62. Serdarušić, Malogajski, Ercegović, Bijedić, Tukić od 79. Matas, Vj. Mihanović od 62. Meter, Milun od 62. Karabatić, Vukas od 46. Prusina, Žilić.

Kadeti još uvjerljiviji, pet pogodaka u mreži Varaždina

Još uvjerljiviju pobjedu ostvarili su Hajdukovi kadeti, koji su Varaždin svladali rezultatom 5:1. Prvih pola sata proteklo je bez pogodaka, no nakon toga uslijedila je prava golijada momčadi trenera Frane Lojića.

Hajduk je poveo u 33. minuti pogotkom Tonija Rusa, a u 44. minuti prednost je povećao Josip Perajica, koji je svladao domaćeg vratara Svena Petrovića Šmica. Bijeli su tako na odmor otišli s vodstvom od 2:0.

U nastavku je isti dvojac ponovno bio raspoložen. Ruso je u 50. minuti pogodio za 3:0, a Perajica šest minuta kasnije za velikih 4:0. Rusu je to bio 24. pogodak u prvenstvu, dok je Perajica stigao do brojke od 12 prvenstvenih golova.

Domaćini su u 69. minuti smanjili preko Frana Stamenkovića, no konačnih 5:1 postavio je Marino Gudelj u 76. minuti, deset minuta nakon ulaska u igru.

Za Hajduk su nastupili: Pandurić, Maslać, Šimović od 72. Pehar, Šatalić, Alujević, Krešić, R. Plaminskyi, Perajica od 66. Gudelj, Matko od 80. Paštar, Ćukušić od 80. Slavka, Ruso od 80. Ruščić.

Kadeti preuzeli vrh, čeka se rasplet kola

Kadeti Hajduka ovom su pobjedom kolo prije kraja stigli na vrh ljestvice. Ipak, Dinamo ima isti broj bodova, a svoju utakmicu protiv Kustošije igra u ponedjeljak, pa će konačan rasplet u borbi za prvo mjesto ovisiti i o tom susretu.