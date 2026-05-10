KIŠA NIJE RASTJERALA PUBLIKU "Kraljica lopte" izvodi se pred prepunim Starim placom, gledatelji pod kišobranima podržali ansambl

Unatoč laganoj kiši, na prepunom Starom placu u Splitu započela je izvedba operete "Kraljica lopte". Brojni posjetitelji otvorili su kišobrane, no zasad ne napuštaju svoja mjesta i nastavljaju pratiti predstavu.

Kako nam javljaju reporteri, dio orkestra bio je prisiljen skloniti instrumente. Publika pod kišobranima pljeskom pruža podršku ostatku ansambla, koji je nastavio s izvedbom glazbenog programa.

Ipak, krajnji rasplet večeri još uvijek je neizvjestan. Hoće li izvedba biti održana do kraja, ovisit će o razvoju vremenskih uvjeta.

Organizatori prate situaciju iz minute u minutu, a posebna se pozornost, kako je ranije najavljeno, vodi o orkestru i skupim instrumentima.

Podsjetimo, ranije smo objavili da je zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta promijenjen termin održavanja operete "Kraljica lopte" na Starom placu. Izvedba je pomaknuta na nedjelju, 10. svibnja, s početkom u 19 sati, umjesto ranije najavljenog termina u 20:30 sati.

Unatoč promjeni termina i laganoj kiši koja je počela padati, predstava je ipak krenula i glumci neometano izvode svoje točke. Publika je ispunila Stari plac, a prizor otvorenih kišobrana dodatno je obilježio ovu posebnu večer na Starom placu.

Župić: "Imamo svoj dišpet, želimo ovo održati"

Uoči predstave o mogućnosti dodatnih promjena govorio je za Dalmaciju Danas i intendant HNK Split Božo Župić, istaknuvši kako postoji snažna želja da se opereta ipak održi.

"Nikako naš Hajduk da postane prvak. Imamo svoj dišpet, želimo ovo održati. Međutim, sačekat ćemo sve. Pričekat ćemo još malo, možda ćemo malo prolongirati, najviše zbog orkestra koji ima skupe instrumente. U slučaju odgode, snalazit ćemo se, imamo u teatru pretrpan program, morat ćemo se sastati i odlučiti što ćemo, kažem ako dođe do odgode", kazao nam je Župić prije predstave.

Odluka ovisi o razvoju vremenske situacije

Prema njegovim riječima, organizatori će pričekati razvoj vremenske situacije prije donošenja konačne odluke. Posebno se vodi računa o orkestru i skupim instrumentima, zbog čega bi se u slučaju pogoršanja vremena moglo razmatrati dodatno prolongiranje ili odgoda izvedbe.

Za sada, unatoč laganoj kiši, "Kraljica lopte" se izvodi pred brojnim posjetiteljima na Starom placu, ali ostaje neizvjesno hoće li predstava biti odigrana do samog kraja.