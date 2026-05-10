Zovko predvodi izaslanstvo Europskog parlamenta na zasjedanju Komisije za tune Indijskog oceana

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za ribarstvo Željana Zovko predvodit će od 11. do 13. svibnja izaslanstvo Europskog parlamenta na 30. zasjedanju Komisije za tune Indijskog oceana u Maléu na Maldivima.

Ribarstvo kao pitanje sigurnosti hrane

U trenutku kada Europska unija uvozi gotovo 70 posto ribe i proizvoda akvakulture koje konzumira, europski ribari suočavaju se sa sve težim uvjetima poslovanja, nelojalnom konkurencijom i sve izraženijim geopolitičkim pritiscima. Upravo u takvom kontekstu pitanje međunarodnog upravljanja ribarstvom sve više nadilazi isključivo okolišne i gospodarske okvire te postaje pitanje sigurnosti opskrbe hranom, zaštite europske proizvodnje i opstanka obalnih zajednica. Zovko će kao članica Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta predvoditi izaslanstvo na zasjedanju Komisije za tune Indijskog oceana, poznate kao IOTC, koje se održava od 11. do 13. svibnja u glavnom gradu Maldiva. Riječ je o jednom od strateški najvažnijih multilateralnih pregovaračkih foruma za Europsku uniju, na kojem će sudjelovati više od trideset obalnih država i država s ribolovnim flotama u dalekim vodama.

Borba za jednake uvjete na tržištu

Glavni cilj zasjedanja bit će donošenje obvezujućih rezolucija o održivom upravljanju zalihama tune i srodnih vrsta u Indijskom oceanu. To je područje od posebnog interesa za Europsku uniju, osobito zbog snažne prisutnosti flota Španjolske, Francuske i Portugala. Europski ribari danas posluju prema najstrožim standardima održivosti, kontrole podrijetla i radnih uvjeta u svijetu. S druge strane, proizvodi iz trećih zemalja često dolaze na europsko tržište bez poštivanja istih pravila. Zbog toga se sve snažnije ističe potreba za reciprocitetom standarda, odnosno za jednakim uvjetima tržišnog natjecanja za sve sudionike.

Mali obalni ribolov pod sve većim pritiskom

Posebno osjetljiv položaj ima mali obalni ribolov, koji čini okosnicu brojnih obalnih zajednica diljem Europe. Taj sektor suočen je sa socio-ekonomskim pritiscima, nedostatkom generacijske obnove i sve zahtjevnijim poslovnim okolnostima. Upravo je na ta pitanja Zovko upozorila i kroz svoje izvješće o ulozi oceanske diplomacije u konkurentnosti ribarstva i akvakulture Europske unije, koje je Europski parlament usvojio na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

U sklopu misije na Maldivima, Zovko će se, u delegaciji s povjerenikom Europske komisije za ribarstvo i oceane Costasom Kadisom, sastati s ministrom ribarstva i morskih resursa Maldiva Ahmedom Shiyamom. Predviđeni su i radni sastanci s predstavnicima ribarske industrije. Ključne teme razgovora bit će raspodjela kvota, borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, poznatog kao IUU ribolov, neregularni prekrcaji na moru te osiguravanje jednakih uvjeta za sve strane, osobito u odnosu na flote koje ne poštuju standarde koji obvezuju europske ribare.

Posljedice pregovora osjećaju i hrvatski ribari

Iako se pregovori vode tisućama kilometara od Hrvatske, njihove posljedice mogu se izravno odraziti i na hrvatske ribare. Hrvatskim proizvođačima u interesu je da europsko tržište ne bude preplavljeno proizvodima iz nereguliranog i netransparentnog ribolova, koji ruše cijene i stvaraju nelojalnu konkurenciju. Jačanje međunarodnih pravila i inzistiranje na reciprocitetu standarda stoga se nameću kao ključni elementi zaštite konkurentnosti hrvatskog ribarstva, očuvanja radnih mjesta u obalnim zajednicama i dugoročne održivosti domaće proizvodnje.

Kontinuiran angažman u oceanskoj diplomaciji

Zovko se, podsjetimo, kontinuirano zalaže za snažniju ulogu Europske unije u međunarodnom upravljanju ribarstvom. Kao članica misije Odbora za ribarstvo na Réunionu sudjelovala je i na prošlogodišnjem zasjedanju Komisije za tune Indijskog oceana, a to je iskustvo, kako se ističe, izravno oblikovalo dio njezina izvješća o oceanskoj diplomaciji koji se odnosi na trgovinsku politiku i reciprocitet.