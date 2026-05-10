FOTOGALERIJA I VIDEO Još uvijek neizvjesno održavanje operete "Kraljica lopte" na Starom placu

Ranije smo objavili da je zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta promijenjen termin održavanja operete "Kraljica lopte" na Starom placu. Izvedba je pomaknuta na nedjelju, 10. svibnja, s početkom u 19 sati, umjesto ranije najavljenog termina u 20:30 sati.

Ipak, unatoč promjeni termina, još uvijek nije sigurno hoće li se predstava održati. Konačna odluka ovisit će o vremenskim uvjetima, koji su zasad neizvjesni.

Župić: "Imamo svoj dišpet, želimo ovo održati"

Uoči predstave o mogućnosti dodatnih promjena govorio je i intendant HNK Split Božo Župić, istaknuvši kako postoji snažna želja da se opereta ipak održi.

"Nikako naš Hajduk da postane prvak. Imamo svoj dišpet, želimo ovo održati. Međutim, sačekat ćemo sve. Pričekat ćemo još malo, možda ćemo malo prolongirati, najviše zbog orkestra koji ima skupe instrumente. U slučaju odgode, snalazit ćemo se, imamo u teatru pretrpan program, morat ćemo se sastati i odlučiti što ćemo, kažem ako dođe do odgode", kazao nam je Župić prije predstave.

Odluka ovisi o razvoju vremenske situacije

Prema njegovim riječima, organizatori će pričekati razvoj vremenske situacije prije donošenja konačne odluke. Posebno se vodi računa o orkestru i skupim instrumentima, zbog čega bi se u slučaju pogoršanja vremena moglo razmatrati dodatno prolongiranje ili odgoda izvedbe.