Prekinuta "Kraljica lopte" na Starom placu!

Iako je opereta "Kraljica lopte" večeras započela pred prepunim Starim placom, uz publiku koja je pod kišobranima podržavala ansambl, predstava je ipak prekinuta.

Razlog su vremenski uvjeti koji nisu dobri za glumce i izvođenje programa. Kiša je tijekom večeri stvarala sve veće poteškoće, a ranije je i dio orkestra bio prisiljen skloniti instrumente.

Kako doznajemo od intendanta HNK Split Bože Župića, predstava će se izvesti, ali u nekom drugom terminu koji će se tek trebati dogovoriti.

