FOTOGALERIJA Autentica Festival 2026.: Makarska rivijera postaje velika gourmet pozornica Dalmacije

Autentica Food & Wine Festival 2026. vraća se ovog svibnja u još bogatijem, sadržajnijem i atraktivnijem izdanju te Makarsku rivijeru pretvara u najveću pozornicu autentične dalmatinske gastronomije, vina i mediteranskog lifestylea. Tijekom svibnja Makarska, Podgora, Baška Voda, Brela i Tučepi postaju središta vrhunskih gourmet događanja koja spajaju lokalne okuse, vrhunske chefove, tradiciju, edukaciju i zabavu uz more.

Dalmatinska marenda u konobama i restoranima

Festival donosi jedinstveni projekt "Dalmatinska marenda u konobama i restoranima", kroz koji će brojni restorani i konobe od 15. do 31. svibnja nuditi autentična dalmatinska jela pripremljena od lokalnih namirnica, slaveći bogatu gastronomsku baštinu Dalmacije.

Festival se otvara 14. svibnja konferencijom o gastronomiji, koja će okupiti vodeće stručnjake iz svijeta gastronomije, turizma i destinacijskog brendiranja. Kroz panele govorit će se o autentičnosti, trendovima u luxury hospitalityju te budućnosti premium eno-gastro doživljaja Dalmacije. Na konferenciji će biti dodijeljena priznanja restoranima i subjektima koji promoviraju tradicionalnu dalmatinsku kuhinju.

Makarska otvara festivalski program

Festivalski program započinje 15. svibnja u Makarskoj, na Kačićevu trgu, gdje posjetitelje očekuje pravi gourmet spektakl: Autentica Market, sajam autohtonih proizvoda lokalnih OPG-ova, veliki show cooking poznatih chefova Davida Skoke, Ivana Vukoje i Srednje strukovne škole Makarska, radionice tradicijskih slastica, dječji edukativni programi, zdrave i fit radionice "Autentica Fit", degustacije vina i signature koktela "Makarana", kao i veliki večernji koncert grupe Songkillers.

Posebnu pažnju privući će i sudjelovanje učenika Srednje strukovne škole Makarska, koji će zajedno s renomiranim chefovima pripremati autentična jela i prezentirati bogatstvo dalmatinske kuhinje kroz moderan pristup gastronomiji. Festival se nastavlja 24. svibnja u Podgori, gdje će riva postati velika gastro pozornica ispunjena okusima i mirisima Mediterana. Program uključuje gastro patrole restorana, dječje radionice, live cooking, festival soli uz degustacije vina, retro mediteranski DJ program te atraktivni cocktail show by Gin Poetica.

Baška Voda spaja gastronomiju, tradiciju i zabavu

Baška Voda 29. svibnja donosi spoj gastronomije, tradicije i zabave kroz gourmet show cooking, izradu tradicionalnih raviola, umjetnički program "Kist & Vino", degustacije vina, signature koktele i veliki koncert klape Srdela, uz nastup Općinske glazbe i mažoretkinja.

Chef Ivan Pažanin, lokalni ugostitelji i učenici Srednje strukovne škole Makarska kuhat će autentična jela i dijeliti degustacijske porcije.

Dan kasnije, 30. svibnja, festival seli u Brela, gdje će posjetitelji uživati u tradicionalnim slasticama, dječjim radionicama, vrhunskim gastro prezentacijama, vinskim degustacijama i velikom večernjem koncertu Kuzme & Shaka Zulu banda, koji će dodatno podići atmosferu jednog od najatraktivnijih festivalskih dana.

Veliko finale u Tučepima

Veliko finale održava se 31. svibnja u Tučepima, uz gourmet show cooking chefova Bluesun hotela, autentične dalmatinske slastice, cocktail show, bogat market lokalnih proizvoda i završni zabavni program na rivi. Autentica Food & Wine Festival i ove godine okuplja vrhunske chefove, restorane, konobe, vinare, lokalne proizvođače, učenike strukovnih škola i brojne ljubitelje gastronomije, potvrđujući status jednog od najznačajnijih eno-gastro festivala u Dalmaciji.

Spoj tradicije, lokalnih okusa, mediteranske atmosfere i suvremene gastronomije još će jednom pokazati zašto Makarska rivijera postaje nezaobilazna gourmet destinacija Mediterana.