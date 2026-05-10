FOTOGALERIJA Veslački spektakl na Rivi: Legende Cambridgea slavile ispred Splita i Oxforda

Tradicionalnom Utrkom legendi na splitskoj Rivi završeno je 24. izdanje Međunarodne veslačke regate Sveti Duje, jednog od najprepoznatljivijih međunarodnih događaja studentskog sporta u Hrvatskoj i Europi. Splitska Riva i ove je godine privukla velik broj gledatelja, koji su uživali u atraktivnim sprint utrkama te jedinstvenom spoju vrhunskog sporta, sveučilišne tradicije i mediteranske atmosfere.

Cambridge slavio ispred Splita i Oxforda

Središnji događaj dana bio je tradicionalni troboj legendi Oxforda, Cambridgea i Splita. Na kratkoj, ali iznimno eksplozivnoj stazi dugoj 220 metara, od Rive prema Matejuški, ponovno su zaveslala neka od najvećih imena svjetskog i sveučilišnog veslanja.

Publika je imala priliku svjedočiti još jednom atraktivnom sportskom spektaklu, a nakon uzbudljive završnice slavila je posada Cambridgea. Drugo mjesto pripalo je legendama Splita, koje su predvodili Igor Boraska i Damir Martin, dvostruki svjetski i europski prvak te osvajač dvije olimpijske medalje. Oxford je utrku završio na trećem mjestu.

Oxford nastavio pobjednički niz u ženskom Boat Raceu

Utrci legendi prethodili su sveučilišni dvoboji koji su također privukli veliku pozornost publike.

U prvom susretu dana studenti Sveučilišta Aachen bili su uspješniji od londonskog Imperial Collegea. Posebno zanimljiv bio je revanš ženskog Boat Racea između Oxforda, Cambridgea i Imperial Collegea. Studentice Oxforda nastavile su pobjednički niz nakon subotnjeg slavlja u Spinutu te još jednom bile brže od svojih velikih rivalki.

Odličja dodijeljena na svečanosti

Odličja su ekipama dodijelili ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina, dogradonačelnica Grada Splita Matea Dorčić, rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza Nikola Vincetić, član Izvršnog odbora FISU-a Marko Žunić, dopredsjednik Hrvatskog veslačkog kluba Gusar Mirko Ivančić te predsjednik organizacijskog odbora Regate Juraj Gamulin.

Svečanom dodjelom pehara na Peristilu spušten je zastor na još jedno uspješno izdanje Regate Sveti Duje.

Split jača sportsku ulogu uoči 2028. godine

Regata Sveti Duje već gotovo četvrt stoljeća potvrđuje kako sport može biti snažna poveznica tradicije, međunarodnog prijateljstva i razvoja lokalne zajednice.