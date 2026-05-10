U Zoni je počeo još jedan mjesec prepun događanja

Do kraja svibnja u Zoni će se održati više od dvadeset besplatnih događanja za mlade - tematska druženja, predavanja, radionice, izložba i panel. U šarolikom programu razgovarat će se i učiti o mentalnom zdravlju, polemizirati o spuštanju dobne granice prava glasa te raspravljati o ženama u industriji elektroničke glazbe. Uz to, održat će se druženja s mladima sličnih interesa, igranje videoigara, natjecanje u znanju o mačkama te predstavljanje mlade umjetnice.

"U ponedjeljak, 11. svibnja, u sklopu savjetovališta Prika održat će se radionica na kojoj će sudionici osvijestiti svoju snagu za suočavanje sa životnim izazovima. Već idući dan održat će se susret Filmskog kluba, u srijedu će se održati stručno predavanje o psihodelicima, a u četvrtak najveće druženje splitske anime zajednice", najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Tjedan će završiti u petak, uz jedanaesto izdanje Speed friendinga i priliku za nova prijateljstva, nakon čega će se održati game night na kojem će igrači moći zaigrati popularnu Nintendo igru koja u borilačkoj areni okuplja najpoznatije likove iz svijeta videoigara.

"Iz bogatog programa do kraja mjeseca izdvajamo Kavu s mladima, na kojoj ćemo se informirati o aktivnostima i uslugama u području mentalnog zdravlja mladih. U sklopu otvorenja izložbe mlade autorice Tee Trumbić održat će se i prigodna radionica, a u novom izdanju Kvizone provjeravat će se znanje o mačkama", izdvaja Zubanović.

Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.