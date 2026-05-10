FOTO Zablistala prije koncerta Jale Brata i Bube Corellija. Severina u nikad izazovnijem izdanju: Srebrna haljina otkrila sve detalje glamuroznog stylinga

Severina je na društvenim mrežama objavila nekoliko novih fotografija kojima je privukla pažnju svojih pratitelja.

Pjevačica je pozirala u atraktivnoj srebrnoj haljini ukrašenoj resama, kristalima i prozirnim detaljima, uz koju je kombinirala srebrne sandale na visoku petu.

Fotografije su snimljene u urbanom ambijentu, a Severina je kroz nekoliko poza pokazala glamurozno izdanje iz različitih kutova. Posebno se ističu svjetlucavi detalji haljine, koja je dodatno naglasila scenski dojam cijelog stylinga.

"Before Jala Brat & Buba Corelli's GOAT concert"

Uz objavu je napisala: "Before Jala Brat & Buba Corelli's GOAT concert 🐐"

U nastavku se zahvalila suradnicima koji su sudjelovali u pripremi njezina izgleda: "Hvala mojima #KatijaŠimundić, Zigman, #SimonaAntonović, #MartinPosavec; you are the best! ❤"