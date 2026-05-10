Pirić posjetio vinariju na jugu Dalmacije u društvu Igora Štimca

U posljednje vrijeme u javnosti se sve češće spominje ime Ivice Pirića, nekadašnjeg nogometaša Hajduka, a danas poduzetnika, u kontekstu mogućeg ulaska sponzora u splitski klub.

Prema napisima koji su se pojavili, Pirić bi s potencijalnim partnerima navodno želio pomoći Hajduku financijski kako bi klub lakše ostvario zacrtane sportske ciljeve. Međutim, iz Hajduka su poručili da se po tom pitanju do sada nije dogodilo ništa konkretno te da klub ni s kim nije vodio pregovore.

Javnost podijeljena oko mogućeg scenarija

Spominjanje Pirića i mogućeg financijskog angažmana izazvalo je podijeljene reakcije među navijačima i širom sportskom javnošću. Dok dio javnosti smatra da bi svaka ozbiljna financijska pomoć mogla biti pozitivan korak za klub, drugi se protive takvom scenariju i smatraju da Hajduk ne bi trebao ići u tom smjeru.

Za sada, međutim, nema službene potvrde da je bilo kakva suradnja dogovorena ili da su pregovori uopće započeli.

Dan proveo s Igorom Štimcem

Dok se o njegovoj mogućoj ulozi u Hajduku i dalje piše, Pirić je, sudeći prema objavi na društvenim mrežama, dan proveo u društvu Igora Štimca, bivšeg igrača i trenera Hajduka, a danas trenera mostarskog Zrinjskog.

Kako je vidljivo na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, Pirić i Štimac posjetili su vinariju Rizman na jugu Dalmacije.