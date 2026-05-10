Stipe Čogelja emotivnom objavom dirnuo pratitelje: "Mater je zadnje misto di se vraćaš"

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja na društvenim je mrežama objavio emotivnu posvetu svojoj majci. Uz objavu je podijelio i fotografiju, a porukom je mnoge podsjetio na posebnu ulogu majke u životu svakog čovjeka.

"Mater" kao simbol mudrosti, autoriteta i ljubavi

Čogelja je svoju objavu naslovio jednostavno i snažno – "Mater". U tekstu je kroz svako slovo te riječi opisao osobine koje, kako je istaknuo, najbolje opisuju majku.

"M – Mudrost. 'Ma nije mi ništa'. Uvijek zna prije nego kažeš. Vidi kroz tebe, kroz izliku, ispriku, laž...", napisao je Čogelja.

U nastavku je istaknuo i majčinski autoritet, prepoznatljiv mnogima iz svakodnevnog života.

"A – Autoritet. 'Nemoš jer san ja tako rekla.' I tu rasprava završava", poručio je.

"Kad se cili svit raspadne, Mater je zadnje misto di se vraćaš"

Posebno emotivan dio objave posvetio je majčinoj čvrstoći, ali i ljubavi koja se, kako je naveo, često ne pokazuje patetikom, nego djelima.

"T – Tvrdoća. 'Jesam ti sto puta rekla'. Ne mazi život umisto tebe. Pusti da padneš, ali da naučiš", napisao je.

Potom je dodao:

"E – Emocija. 'Goni kući dok te još tko ima čekati!' Ljubav bez patetike, ali do kostiju."

Objavu je zaključio riječima koje posebno snažno dočaravaju majčinsku prisutnost u najtežim trenucima.

"R – Rame. 'Kad san te rodila?!' Kad se cili svit raspadne, Mater je zadnje misto di se vraćaš. I prvo koje te primi", objavio je Stipe Čogelja.