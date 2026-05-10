Vesna Vučemilović: "Trnjanski kresovi slave diktatorski režim"

Saborska zastupnica Vesna Vučemilović gostovala je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4". Na početku je čestitala Majčin dan svim majkama te posebno istaknula "Hod za život" koji je jučer održan u Zagrebu.

"U moru svih događaja koji su se jučer zbili u Zagrebu, moram istaknuti Hod za život koji je bio prepun mladih ljudi, pjesme, molitve i svega onoga što čini jednu pozitivnu energiju", kazala je. Pohvalila je rad policije tijekom brojnih okupljanja u glavnom gradu. "Treba čestitati našoj policiji koja je uistinu odradila velik posao i dokazala da je dorasla svim izazovima", navela je.

"Šutnja je predugo trajala"

Govoreći o Trnjanskim kresovima, poručila je da se radi o veličanju nedemokratskog sustava. "To je slavljenje jednog diktatorskog režima. Gospodin Tomašević i njegova sljedba ne slave demokraciju, nego jedan diktatorski režim", ustvrdila je. Smatra da hrvatsko društvo još nije otvoreno progovorilo o poslijeratnim zločinima i stratištima. "Hrvatski narod dugo je čekao da se o tome počne govoriti. Ta šutnja je predugo trajala. Prije nekoliko dana pronađeno je još jedno grobište ljudi koji su bez suđenja 1945. pogubljeni samo zato što su možda drugačije mislili", podsjetila je.

Komentirajući ideološke podjele u društvu, pozvala je da se sve žrtve jednako tretiraju. "Svaka žrtva zaslužuje biti dostojno pokopana. Ne možemo jedne negirati, a druge glorificirati. Žrtva je žrtva, bez obzira na to tko je počinio zločin", poručila je.

"Mora se otvoreno govoriti o poslijeratnim zločinima"

Upozorila je da se u Hrvatskoj često izbjegava otvoreni dijalog jer se neistomišljenike odmah etiketira. "Teško je voditi konstruktivan dijalog s ljudima koji će vas nakon ovakvih izjava odmah proglasiti ustašom ili fašistom", navela je. Podsjetila je i na represiju u Jugoslaviji. "Jugoslavija je bila država u kojoj ste zbog verbalnog delikta išli u zatvor. O Golom otoku da ne govorimo. Kada čitate svjedočanstva ljudi koji su tamo završili, to je nešto strašno i jezivo", istaknula je.

Dodala je kako se o poslijeratnim zločinima mora govoriti otvoreno jer je riječ o "otvorenoj rani hrvatskog naroda".

"Pred nama je zadatak očistiti sportske saveze od parazita"

Što se tiče afere u Hrvatskom skijaškom savezu, kazala je da je zbog cijelog slučaja zatražila sazivanje sjednice saborskog odbora nadležnog za sport. "Ovo što sada čitamo u medijima uistinu je šokantno. Govori se o 30 ili čak 39 milijuna eura i o stotinama tisuća eura koje su završavale tamo gdje nisu trebale", napomenula je.

Tvrdi da ju je posebno iznenadio način na koji je sustav funkcionirao. "Pa čemu nekome pet, šest ili sedam mobitela ako ne radi nešto što nije u redu i što je zakonom zabranjeno?", upitala je. Vjeruje da država neće odustati od financiranja sporta, ali smatra da sustav treba temeljito reformirati. "Hrvatski sport neće ostati bez financiranja. Naši sportaši su najveći promotori Hrvatske u svijetu", naglasila je.

Ponovila je da je nužno pojačati nadzor nad trošenjem novca. "Pred nama je zadatak očistiti sportske saveze od parazita koji koriste novac za osobno bogaćenje i pojačati transparentnost i kontrolu", izjavila je.

"Ovo je prilika da napravimo reset cijelog sustava"

Navela je kako roditelji danas izdvajaju velike iznose za sportske aktivnosti djece te da novac mora završiti upravo tamo gdje je namijenjen.

Na kraju je govorila i o financiranju različitih udruga i organizacija iz javnog novca. "Ako uvodimo veću kontrolu i transparentnost, onda to mora vrijediti za sve udruge, ne samo sportske", poručila je. Dodala je kako aktualna situacija pokazuje da je postojeći sustav postao "plodno tlo za razne makinacije". "Ovo je prilika da napravimo reset cijelog sustava jer vidimo da postoje ozbiljni problemi u kontroli trošenja javnog novca", zaključila je.