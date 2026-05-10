"Živa baština Dalmacije" na Prokurativama: tradicija živi kroz ljude i običaje

Na splitskim Prokurativama danas je, u sklopu programa Sudamje, održana manifestacija "Živa baština Dalmacije" u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. Cilj manifestacije bio je predstaviti bogatstvo kulturne baštine Dalmacije kroz tradicionalne zanate, gastronomiju te kulturno-umjetnički program.

Tijekom dana Prokurative su postale mjesto susreta sudionika iz brojnih dijelova Dalmacije, a posjetitelji su imali priliku doživjeti običaje, pjesmu, ples, nošnje, mirise i okuse dalmatinskog kraja.

Sudamja kao slavlje identiteta i zajedništva

Manifestaciji su prisustvovali i zamjenici gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić i Ivo Bilić. Zamjenica Dorčić u pozdravnom je govoru istaknula važnost očuvanja tradicije, identiteta i zajedništva, posebno u danima kada Split obilježava blagdan svoga zaštitnika svetog Duje.

"Sudamja nije samo blagdan našega zaštitnika svetoga Duje, ona predstavlja i slavlje identiteta, zajedništva i svega onoga što Split i Dalmaciju čini posebnima. Upravo to danas vidimo kroz pjesmu, ples, nošnje, običaje, mirise i okuse naših krajeva", poručila je Dorčić.

Tradicija koja okuplja generacije

Manifestacija "Živa baština Dalmacije" još je jednom pokazala koliko su tradicijski običaji važan dio identiteta Splita i Dalmacije. Kroz nastupe, prezentacije zanata i gastronomsku ponudu, sudionici su posjetiteljima približili nasljeđe koje se prenosi generacijama.

Prokurative su tako tijekom dana bile ispunjene glazbom, tradicijom i dalmatinskim zajedništvom, potvrđujući da baština najbolje živi upravo kroz ljude koji je njeguju i prenose dalje.