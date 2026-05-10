Mađarski MOL od Hrvatske traži novih 341,6 mil. eura u dva pokrenuta spora...

Mađarski naftni div MOL i suvlasnik Ine traži od Hrvatske dodatnih 341,6 milijuna eura u dvije nove, odvojene arbitraže! Podsjetimo, Hrvatska je već izgubila dvije arbitraže protiv MOL-a, a po posljednjoj, izgubuljenoj 2022. godine Vlada još nije isplatila odštetu i svaki dan se gomilaju kamate od oko 28.000 dolara. Iznos odštete koji Hrvatska po tome mora platiti je sad oko 280 milijuna dolara, piše 24sata.

Ovih 341,6 milijuna dolara su nove odštete koje MOL traži u dvije arbitraže koje još nisu dovršene. Dosad je bilo poznato da je MOL pokrenuo arbitraže 2023. i 2024. godine, ali ne i konačni iznosi koji su basnoslovni i koji su sada službeno objavljeni. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je objavio izvješća o radu državnih odvjetništva za prošlu godinu, a u njima su prvi puta službeno objavljeni iznosi odštete koju MOL traži u dvije arbitraže.

U izvješću se navodi da je na međunarodnom arbitražnom sudu u Washingtonu (ICSID) lani po pokrenutoj arbitraži stigao i odštetni zahtjev MOL-a u visini čak 214,3 milijuna eura s kamatama. Mađari smatraju da su točno toliko oštećeni jer je Vlada tijekom energetske krize i ruske agresije na Ukrajinu ograničila cijene plina po kojoj je Ina morala prodavati taj prirodni energent. Vezano je to za odluku Vlade iz jeseni 2022. godine po kojoj je Ina sav plin proizveden u Hrvatskoj morala prodavati HEP-u. Prvo je cijena bila 41 euro za megavatsat, a zatim 47 eura. MOL smatra da je Vlada to učinila nezakonito kako bi subvencionirala domaće kupce, a MOL-u je nanijela ekonomsku štetu. Zanimljivo, arbitražu nije pokrenula Ina, nego njen mađarski suvlasnik koji ima nešto više od 49 posto suvlasništva, dok Hrvatska drži 44,8 posto suvlasništva u Ini.

"Republika Hrvatska u listopadu 2025. podnijela je odgovor na tužbu u kojem se osporava nadležnost arbitražnog tribunala za rješavanje tog spora, a sam zahtjev tužitelja osporen je kao neosnovan iz više razloga", navodi DORH u svom izvješću jer oni uz pomoć i stranih odvjetnika zastupaju Hrvatsku.

Druga nova arbitraža je pokrenuta 2023. godine i dosad smo objavili okvirni iznos od 35 milijuna eura koje je MOL tražio. Međutim, u izvješću se navodi da je to tek dio novca koji potražuju. MOL potražuje od Hrvatske 36,2 milijuna eura, ali za Inu traži dodatnu odštetu od 91,1 milijun eura! Dosad je bilo potpuno nepoznato da se traži i dodatna odšteta za Inu.

Ovaj zahtjev je star, ali obnovljen. Naime, MOL je u okviru arbitraže koju je dobio i po kojoj Hrvatska sada duguje skoro 280 milijuna dolara za plinski biznis, tražio i odštetu jer je Vlada Zorana Milanovića znatno povećala naknade za crpljenje Ini između 2011. i 2015. godine. ICSID se u tom slučaju proglasio nenadležnim i izdvojio ga od odlučivanja. Međutim, MOL je 2023. godine pokrenuo novi zahtjev za odštetu pred međunarodnom arbitražnim sudom Ujedinjenih naroda u Ženevi, UNCITRAL-om. Već smo ranije objavili da je MOL uvjerend a će to dobiti jer su svi dokazi izvedeni u prvoj arbitraži, a jedini je problem bila nadležnost, piše 24sata.

DORH navodi da je lani podnio niz podnesaka, te da se uskoro očekuje i pravorijek u toj drugoj arbitraži. Ako bi je Vlada izgubila, morala bi MOL-u i Ini isplatiti 127, 3 milijuna eura. Kada tome pridodamo 214,3 milijuna eura koje traži MOL zbog cijene plina, dolazimo do 341,6 milijuna eura novih odštetnih zahtjeva. Uz već postojećih 280 milijuna dolara koje proračun mora isplatiti MOL-u, ali to odgađa već četvrtu godinu.