Ne prestaje oduševljavati! Vušković krasno pogodio iz slobodnog udarca

U tijeku je utakmica 33. kola njemačke Bundeslige između HSV-a i Freiburga, a domaća momčad trenutačno vodi 3:1. Susret je posebno zanimljiv hrvatskim ljubiteljima nogometa jer su se u strijelce upisala dvojica hrvatskih igrača. Freiburg je do pogotka stigao preko Igora Matanovića, koji je zabio za gostujuću momčad.

Nedugo zatim na drugoj se strani istaknuo i Luka Vušković. Mladi hrvatski stoper u dresu HSV-a postigao je efektan pogodak iz slobodnog udarca te dodatno privukao pažnju svojim nastupom. HSV zasad ima prednost od dva pogotka, a utakmica je još uvijek u tijeku.

