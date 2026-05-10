Pogledajte koliko je Prižmić zaradio nakon nove pobjede

Dino Prižmić nastavlja svoj fantastični niz na ATP Masters 1000 turniru u Rimu. Mladi Splićanin, trenutačno 79. tenisač svijeta, izborio je plasman u osminu finala nakon što je u dva seta svladao Francuza Uga Humberta, 33. igrača ATP ljestvice. Prižmić je slavio rezultatom 6:1, 7:5 i još jednom potvrdio da pobjeda nad Novakom Đokovićem u prethodnom kolu nije bila slučajnost.

Veliki rezultat donio i veliku zaradu

Osim sportskog uspjeha, Prižmić je u Rimu ostvario i značajan financijski rezultat. Za ulazak u osminu finala hrvatski tenisač zaradio je 92.470 eura. Riječ je o iznimno važnom iznosu za 20-godišnjeg Splićanina, koji se kroz kvalifikacije probio do glavnog turnira, a zatim nastavio rušiti znatno bolje rangirane protivnike.

Prižmić je protiv Humberta odigrao vrlo zreo meč. U prvom setu potpuno je nadigrao francuskog tenisača i prepustio mu samo jedan gem. U drugoj dionici Humbert je pružio jači otpor, ali hrvatski predstavnik ostao je miran u ključnim trenucima i zaključio susret u svoju korist.

Korak do najvećeg rezultata karijere

Plasmanom u osminu finala Mastersa u Rimu Prižmić je ostvario jedan od najvećih rezultata dosadašnje karijere. Nakon pobjeda nad Đokovićem i Humbertom, mladi Splićanin prometnuo se u jedno od najugodnijih iznenađenja turnira.

