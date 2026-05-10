Splićanin Dino Prižmić ne staje: Nakon Đokovića srušio i 33. tenisača svijeta!

Hrvatski tenisač Dino Prižmić izborio je plasman u osminu finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu nakon još jedne sjajne predstave.

Splićanin, trenutačno 79. igrač svijeta, danas je u dva seta svladao francuskog tenisača Uga Humberta, koji zauzima 33. mjesto na ATP ljestvici. Prižmić je slavio rezultatom 6:1, 7:5.

Nakon Đokovića pao i Humbert

Ovom pobjedom 20-godišnji hrvatski kvalifikant nastavio je izniman niz na rimskom turniru. Podsjetimo, Dino Prižmić je u prethodnom kolu priredio veliko iznenađenje izbacivši najboljeg tenisača svih vremena, Novaka Đokovića.

Nakon tog velikog skalpa, mladi Splićanin potvrdio je da se ne radi o slučajnosti te je protiv favoriziranog Humberta odigrao još jedan vrlo zreo i uvjerljiv meč.

Prižmić sve bliže velikom rezultatu karijere

Posebno impresivan bio je prvi set, u kojem je Prižmić francuskom tenisaču prepustio samo jedan gem. U drugom setu Humbert je pružio jači otpor, ali hrvatski tenisač ostao je miran u ključnim trenucima i zaključio susret u svoju korist.

Plasmanom u osminu finala Mastersa u Rimu, Dino Prižmić ostvario je jedan od najvećih rezultata dosadašnje karijere.

