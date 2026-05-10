Teška prometna nesreća na A1 u Dalmaciji: Dvije osobe teško ozlijeđene, putnica životno ugrožena

Danas, 10. svibnja, oko 11 sati, na autocesti A1 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede. Prema informacijama policije, nesreća se dogodila na 314. kilometru i 350. metru autoceste A1, oko 50 metara prije ulaska na most Krka, na zapadnom kolničkom traku u smjeru Zagreb – Dubrovnik.

Do nesreće je došlo kada je 50-godišnjak upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka, krećući se iz smjera sjevera prema jugu pretjecajnim prometnim trakom. Dolaskom do mjesta nesreće započeo je prestrojavanje iz pretjecajnog u vozni prometni trak, a da se prethodno nije uvjerio kako tu radnju može sigurno izvesti, odnosno bez opasnosti za ostale sudionike u prometu i imovinu. Pritom je došlo do sudara prednjeg dijela njegova vozila sa zadnjim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 80-godišnjak. S njim se u vozilu nalazila i 86-godišnja putnica.

Vozilo udarilo u ogradu mosta Krka

Nakon sudara vozilo šibenskih registarskih oznaka odbačeno je unaprijed, prešlo je u pretjecajni prometni trak, a potom se u zanošenju vratilo u vozni trak. Nakon toga je zadnjim lijevim dijelom udarilo u betonski rubnjak i metalnu ogradu mosta Krka. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, kao i druge žurne službe.

Putnica zadobila ozljede opasne po život

U nesreći je teško ozlijeđen 80-godišnji vozač, koji je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Šibenik.

Teške tjelesne ozljede zadobila je i 86-godišnja putnica, kojoj su u KBC-u Split konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 50-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.