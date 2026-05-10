Ivošević: "Šuti je pala i javna nabava za projektiranje staračkog doma s pogledom na groblje"

Bivši dogradonačelnik Splita, a sada gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Bojan Ivošević objavio je da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila odluku o odabiru u postupku javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije i usluge projektnog nadzora za Centar za starije.

Prema rješenju koje je Ivošević priložio objavi, poništava se Odluka o odabiru, KLASA: 406-01/25-01/1436, URBROJ: 2181-1-03/2-26-12 od 16. veljače 2026., donesena u otvorenom postupku javne nabave usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije i usluge projektnog nadzora za projekt Centar za starije, naručitelja Grada Splita.

Grad mora platiti trošak žalbenog postupka

U istom rješenju navodi se da se Gradu Splitu nalaže da u roku od osam dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju, tvrtki Proarh Mateković d.o.o. iz Zagreba, troškove žalbenog postupka u iznosu od 1.656,25 eura.

Ivošević je u objavi komentirao kako su se protekle četiri godine nakon svake žalbe na javnu nabavu koju bi DKOM usvojio javljali Tomislav Šuta i njegovi suradnici, optužujući tadašnju gradsku upravu za nesposobnost.

"Protekle četiri godine nakon svake žalbe na javnu nabavu, koju bi odobrio DKOM, javljao se Tomislav Šuta i njegovi suradnici baljezgajući o nesposobnosti gradske uprave uz tradicionalno pitanje hoće li Puljak to platiti iz svog džepa", napisao je Ivošević.

"Naši stariji sugrađani izgubili su dva mjeseca"

Ivošević je pritom ustvrdio da je, nakon javne nabave za Marjan, "Šuti pala" i javna nabava za projektiranje doma za starije.

"Nakon nabave za Marjan, Šuti je pala i javna nabava za projektiranje staračkog doma s pogledom na groblje", poručio je.

Dodao je i da će posljedice ovog postupka osjetiti i građani i gradski proračun.

"Naši stariji sugrađani su izgubili dva mjeseca, a Grad Split izgubio je 1.656,25€", zaključio je Ivošević.