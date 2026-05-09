FOTOGALERIJA Torcida zapalila veliki transparent BBB-a na sjeveru Maksimira?

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 16 sati igraju protiv Dinama u Zagrebu utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli se uoči susreta nalaze na drugom mjestu sa 64 boda, dok je Dinamo vodeći sa 79 bodova. Hajduk je prošli tjedan slavio u dvoboju protiv Varaždina rezultatom 3:1, a Dinamo je pobijedio Goricu na gostovanju rezultatom 1:2.

Hajduk i Dinamo ove su sezone odigrali tri susreta, u dva je pobijedio Dinamo, a jedan je susret ostao neriješeno.

U 6. minuti BBB su zapalili vlastiti udarni transparent. Vatrogasci su pojurili ispod sjeverne tribine Maksimira, ali transparent je skinut.

Ubrzo nakon toga Torcida je na južnoj tribini podignula transparent koji upućuje na to da su možda oni napravili podvalu te zapalili transparent Dinamovih navijača na sjeveru.

Bilo kako bilo, vatrogasci su ugasili požar, a veliki BBB transparent je teško oštećen.