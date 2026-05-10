FOTOGALERIJA Splitski reper nije mogao odoljeti Žnjanu: Dok većina još gleda more, Žuvi je otvorio sezonu kupanja

Ugodno i sunčano vrijeme ove nedjelje izmamilo je brojne Splićane na Žnjan, gdje su mnogi uživali u šetnji, sunčanju i druženju uz more.

Temperatura zraka kretala se između 20 i 22 stupnja Celzijeva, dok je more, s nešto više od 17 stupnjeva, za većinu još uvijek prehladno.

Ipak, najhrabriji su se odlučili i okupati, a među njima smo na Žnjanu uhvatili i splitskog repera Žuvija, pravim imenom Juricu Žuvelu. Žuvi je hrvatski glazbenik, tekstopisac i reper, publici poznat i kao nekadašnji član dueta Krešo i Žuvi, koji je 2014. objavio zapaženi album Brokva.

Naš reporter Bepo Perišić bacio je đir popularnom splitskom šetnicom i plažom te fotografijama zabilježio kako su građani proveli ovu ugodnu proljetnu nedjelju uz more.