FOTOGALERIJA Nedjeljni đir Žnjanom: Sunce izmamilo Splićane na šetnju, sunčanje, a neki su se i okupali

Ugodno i sunčano vrijeme ove nedjelje mnogi su Splićani iskoristili za boravak na otvorenom. Popularna splitska šetnica i plaža Žnjan i danas su bili omiljeno odredište brojnih građana koji su uživali u šetnji, druženju, sunčanju, ali i opuštanju uz more.

U Splitu je danas prevladavalo uglavnom sunčano vrijeme uz blagu naoblaku, a temperatura zraka kretala se između ugodnih 20 i 22 stupnja Celzijeva. Iako je more, s temperaturom nešto višom od 17 stupnjeva, za većinu još uvijek prehladno za kupanje, najhrabriji su se ipak odlučili osvježiti i zaplivati.

Na Žnjanu se moglo vidjeti sve — od šetača i rekreativaca do onih koji su nedjelju odlučili provesti izležavajući se na suncu. Neki su uživali u kavi i razgovoru, drugi u igri s djecom ili kućnim ljubimcima, a najodvažniji su otvorili i sezonu kupanja.

Naš reporter Bepo Perišić bacio je đir Žnjanom i zabilježio atmosferu na popularnoj splitskoj šetnici i plaži.

Pogledajte koga je sve susreo i kako su građani proveli ovu ugodnu proljetnu nedjelju uz more.