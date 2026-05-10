Šef poznate hrvatske kompanije zarađuje gotovo 68.000 eura mjesečno

Direktor poznate i uspješne hrvatske kompanije nagrađen je za uspješno poslovanje u proteklim godinama.

Riječ je o rovinjskoj Adris grupi u čijem su vlasništvu Croatia osiguranje, zadarski Cromaris te više turističkih tvrtki od kojih su najpoznatije Maistra i HUP-Zagreb. Kompaniju vlasnički kontrolira Ante Vlahović.

Direktor Adrisa Marko Remenar lani je imao ukupno oko 812.000 eura bruto primitaka. To je prosječno blizu 68.000 eura mjesečno.

Fiksna bruto plaća je blizu 28.000 eura mjesečno, a dodatne pogodnosti (službeni auto, polica osiguranja, topli obrok) još oko 680 eura mjesečno.

Remenar je lani dobio i bonuse u ukupnom iznosu od 472.300 eura bruto. Riječ je godišnjem i višegodišnjem bonusu koji mu je isplaćen u povlaštenim dionicama Adrisa, piše Danica.

Inače, Adris grupa lani je ostvarila 1,2 milijarde eura ukupnih prihoda što je 11 posto više nego predlani. Neto dobit iznosila je 105 milijuna eura i bila je veća za čak 21 posto u odnosu na prethodnu godinu.