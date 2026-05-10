Trump profitirao na ratovima? Analitičari otkrivaju što su SAD dobile, a što Europa gubi

Svijet svakodnevno prati ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić u "Studiju 4", ustvrdili su da ratovi iscrpljuju i globalno gospodarstvo. Obojica smatraju da je Donald Trump, iz sukoba izvukao ozbiljne geopolitičke i energetske koristi.

"Europa se odrekla ruskog plina i velikim dijelom ruske nafte. Amerika je dobila snažniji utjecaj na jugoistok Europe i otvorila prostor za plasman vlastitog plina i nafte", ustvrdio je energetski analitičar Jakić navodeći da je Trump ostvario ključne energetske interese SAD-a.

Dodao je i da Washington sada raspolaže ogromnim količinama plina i nafte iz Venezuele, a pritom je prisilio Kinu na veće kupovanje ruske nafte što mu s vremenom može otvoriti prostor za nove energetske pregovore s Kinom.

Slabljenje BRICS-a i Europa koja se gura ka militarizaciji

Vidaković je komentirajući akcije prema Iranu ustvrdio da je pravi američki cilj ekonomski i geopolitički jer je Trump time spriječio širenje BRICS-a vratio Saudijsku Arabiju pod američko okrilje dok je Europa maknuta iz ' ozbiljne političke i vojne igre '. Pritom Europa ulazi u opasnu fazu prevelikih vojnih ulaganja.

"Europa se gura prema militarizaciji, a ne prema tehnološkom razvoju. Onog trenutka kada europski proračun postane više fokusiran na vojnu industriju, automatski će se uzimati novac od razvoja i Europa će sljedećih deset godina tehnološki padati", strahuje Vidaković.

Jakić je ustvrdio da Rusija ide u izolaciju, ali pritom će stradati i sama Europa koja se ranije oslanjala na Rusiju za svoje energetske potrebe.

"Europa je svoje gospodarstvo temeljila na jeftinom ruskom plinu, visokoj tehnologiji i proizvodnim procesima u Kini. To je sada gotovo sve palo u vodu", naveo je.

Hrvatska: "Stalno imamo nekakvu priliku"

U svemu, tome, tu je i Hrvatska, koja ne može izbjeći novo preslagivanje globalnih odnosa. Jakić smatra da naša zemlja može postati važna destinacija za visokotehnološke investicije iz Amerike pod uvjetom stabilnosti i gospodarskog rasta.

"Hrvatska se pokazala kao pouzdan i siguran saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Otvorila je vrata južnoj interkonekciji plina prema Bosni i Hercegovini i omogućila razvoj data centra u Hrvatskoj", naveo je.

S druge strane, Vidaković je naveo da Hrvatska ima vlastite potencijale, ali i da iste još uvijek ne koristi dovoljno.

"Stalno imamo nekakvu priliku. Čekam 40 godina da neku priliku stvarno uhvatimo i počnemo sami voditi svoju državu", ustvrdio je.