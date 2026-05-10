Close Menu

Zbog lošeg vremena 'Kraljica lopte' na Starom placu počinje ranije, najavljene i izmjene u prometnoj regulaciji

Važna obavijest za posjetitelje

Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta mijenja se termin održavanja operete “Kraljica lopte” na Starom placu.

Izvedba će se održati u nedjelju, 10. svibnja, s početkom u 19 sati, umjesto ranije najavljenog termina u 20:30 sati.

Organizatori mole posjetitelje da obrate pozornost i na izmjene u prometnoj regulaciji. Zatvaranje okolnih ulica započet će od 17 sati.

Iz organizacije zahvaljuju građanima i posjetiteljima na razumijevanju te mole da se zbog promjene termina dolazak planira na vrijeme.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1