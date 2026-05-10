"DOM JE TAMO GDJE JE PJESMA" Prepun Hrvatski dom slavio bogatstvo različitosti: "Split je oduvijek bio grad susreta i tolerancije"

U veličanstvenom ambijentu Hrvatskog doma Split održana je tradicionalna kulturna manifestacija nacionalnih manjina koje djeluju u gradu pod Marjanom i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pod simboličnim nazivom „Dom je tamo gdje je pjesma“, u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Splita, večer je okupila brojne uzvanike, građane i predstavnike manjinskih zajednica.

Bogatim kulturno-umjetničkim programom, kroz pjesmu, ples i stare običaje, predstavljene su zajednice koje svojim radom svakodnevno obogaćuju društveni i kulturni život Splita.

Bilić: „Raznolikost daje Splitu posebnu snagu“

U ime Grada Splita nazočnima se obratio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, koji je istaknuo važnost međusobnog poštovanja i očuvanja baštine svih zajednica.

„Split je oduvijek bio grad susreta, različitih kultura, jezika, običaja i identiteta. Upravo ta raznolikost daje našem gradu posebnu snagu, širinu i bogatstvo“, poručio je Bilić, zahvalivši organizatorima na ustrajnosti u očuvanju tradicije.

Tradicija duga 15 godina: Predstavilo se devet manjina

Glavni organizator i predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Splita, Ilija Borković, nije krio zadovoljstvo odazivom i atmosferom. Kako ističe, ovo je već 15. godina zaredom da se druženje pretvara u jednu od najljepših gradskih tradicija.

„Svake godine na ovaj dan kulturne udruge nacionalnih manjina predstavljaju se u svom najboljem svjetlu – kroz ples, pjesmu, dramski izričaj i recitacije. Ove godine nastupilo je devet nacionalnih manjina: Bošnjaci, Crnogorci, Srbi, Slovenci, Ukrajinci, Makedonci, Mađari, Talijani...“, nabrojio je Borković, uz ispriku ako je u uzbuđenju nekoga izostavio.

Suradnja s Gradom na visokoj razini

Na pitanje o izazovima s kojima se manjine susreću, prvenstveno onim prostornim, Borković ističe kako je dijalog s gradskom upravom konstruktivan.

„Suradnja s Gradom je zaista odlična. Osim materijalne potpore, postigli smo visoku razinu odnosa – planiramo, dogovaramo i rješavamo probleme u hodu. Iako pojedine manjine, poput srpske, u ovom trenutku čekaju na produženje ugovora za prostor, vjerujem da će i to biti riješeno bez ikakvih problema“, optimističan je Borković.

Večer u Hrvatskom domu protekla je upravo onako kako priliči Splitu – u ozračju prijateljstva i zajedništva, potvrđujući status Splita kao grada slobode i tolerancije u kojem je pjesma zajednički jezik svih njegovih građana.