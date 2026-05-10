Marina Kovačević povodom Majčinog dana: "Nikad u povijesti očekivanja od majki nisu bila ovako visoka"

Predsjednica stranke Split je naš!, Marina Kovačević, uputila je poruku povodom Majčinog dana, čestitajući svim majkama, budućim majkama, ali i ženama koje majčinstvo priželjkuju, a iz različitih razloga na njega čekaju.

"Majke su danas izolirane i prepuštene same sebi"

Kovačević je u priopćenju istaknula kako su očekivanja od majki u današnjem društvu iznimno visoka.

"Nikad u povijesti očekivanja od majki nisu bila ovako visoka: da obrazovane, atraktivne i dobro raspoložene dajemo sto posto sebe na poslu i kod kuće; da istovremeno vodimo računa o potrebama svih oko sebe uz smješak na licu, dok nas sa društvenih mreža bombardiraju slike nedostižnog savršenstva", poručila je. Posebno se osvrnula na položaj majki s malom djecom, za koje kaže da su često izolirane od zajednice i prepuštene same sebi.

"Nikad u povijesti majka nije bila izolirana od zajednice s malim djetetom ili djecom, prepuštena sama sebi dok su bake zarobljene na poslu do 65. godine, ili im je pak zdravlje narušeno u tolikoj mjeri od cjeloživotnog rintanja da nisu više u stanju pomoći ni sebi ni drugima", navela je Kovačević.

Kritika demografske politike

Predsjednica stranke Split je naš! kritizirala je i odnos države prema ženama i obiteljima, osobito u kontekstu demografskih poruka koje se, kako kaže, često šalju s političkih govornica. "S govornice u Saboru odjekuju propovijedi o demografiji, a ni trudničke vitamine ne pokriva država, kamoli hranu i stanarinu. Svi bi htjeli da se rađaju mali Hrvati i Katolici, samo nitko ne vodi računa o jedinoj skupini koja ih može donijeti na svijet, a to su mlade i žene srednjih godina", poručila je.

"Naše potrebe nisu astronomske"

Kovačević smatra da osnovne potrebe žena i obitelji nisu velike, ali da bez sigurnog doma i stabilnih prihoda nema ni ozbiljne demografske politike. "Nisu naše potrebe astronomske: mjesto za život, odnosno stan u kojemu ne moramo strepiti da ćemo završiti na cesti; i stabilan prihod koji nam omogućuje da othranimo i školujemo djecu", istaknula je.

Dodala je kako majke na odricanja pristaju iz ljubavi, ali da društvo i država moraju osigurati barem minimum socijalne sigurnosti. "Na žrtve i odricanja pristajemo bez pitanja, to činimo iz ljubavi, ali bez minimuma socijalne sigurnosti i stabilnosti uz najviše poreze i davanja u Europskoj uniji, ovaj narod će izumrijeti", upozorila je Kovačević.

Poruka majkama

Na kraju priopćenja uputila je emotivnu poruku svim građanima povodom Majčinog dana. "Zato zagrlimo svoje majke i činimo to svaki dan dok još možemo. Recimo im: hvala ti, majko, volim te najviše na svijetu!", zaključila je Marina Kovačević.