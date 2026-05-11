"Ako smo druga zona, gdje je ta infrastruktura?": Žrnovčani prozvali Grad Split zbog komunalnog doprinosa, Ministarstvo traži očitovanje

Stanovnici Žrnovnice ne odustaju od borbe protiv odluke kojom je njihov kotar prebačen iz V. u II. zonu komunalnog doprinosa, što je dovelo do drastičnog povećanja davanja građana.

Nakon predstavke upućene Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo je od Grada Splita zatražilo službeno očitovanje o cijelom slučaju. U međuvremenu je stigao i odgovor Grada, no iz Žrnovnice tvrde da dokument otvara više pitanja nego što daje odgovora.

Dopredsjednica Vijeća mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić poručuje kako su nakon analize očitovanja uočeni “brojni nedostaci i nelogičnosti”, posebno kada je riječ o prikazanim ulaganjima u infrastrukturu.

“Žrnovnici su pribrojene i ulice koje uopće ne pripadaju našem kotaru, čime se prikazuju veća ulaganja nego što su stvarno izvršena na području Žrnovnice”, navodi Soldić.

Sporne brojke i ulaganja

U dokumentaciji koja je dostavljena Ministarstvu spominju se ulaganja u prometnu infrastrukturu, nogostupe, ograde i javni prijevoz, ali iz Žrnovnice tvrde kako se dio tih projekata odnosi na druga područja grada.

Posebno problematiziraju činjenicu da su u obračun uključeni i minibusevi javnog prijevoza, iako, kako tvrde, Žrnovnica stvarno koristi tek dio tih kapaciteta.

“Također se kao ulaganje navodi nabava sedam minibuseva ukupne vrijednosti 868 tisuća eura, premda su području Žrnovnice ustupljena samo dva vozila, dok se ostala odnose na druga područja Grada Splita”, navodi se u dopuni predstavke Ministarstvu.

Iz Žrnovnice upozoravaju i da dio infrastrukturnih zahvata koji se prikazuju kao realizirani još uvijek nije dovršen, dok su neki projekti, prema njihovim tvrdnjama, ostali samo na papiru.

Kao primjer navode autobusne nadstrešnice, ali i sanaciju nogostupa koja je, tvrde, provedena samo na manjem dijelu trase.

“Povećanje se opravdava inflacijom”

Grad Split u svom očitovanju Ministarstvu povećanje komunalnog doprinosa uglavnom obrazlaže rastom troškova gradnje, inflacijom i višim cijenama građevinskog materijala.

Pozivaju se i na podatke Državnog zavoda za statistiku prema kojima su cijene građevinskog materijala u odnosu na 2021. godinu porasle za gotovo 29 posto.

No iz Žrnovnice tvrde da to nije dovoljno opravdanje za tako veliko povećanje komunalnog doprinosa.

“Članak 80. Zakona o komunalnom gospodarstvu jasno propisuje da se zone određuju prema stvarnoj komunalnoj opremljenosti područja, a ne prema inflaciji ili fiskalnim potrebama”, ističe Soldić.

Dodaje kako ključni navodi iz njihove predstavke nisu konkretno osporeni, nego se povećanje uglavnom opravdava općim gospodarskim okolnostima.

“Gdje su rotor, nadvožnjak i prometna rješenja?”

Stanovnici upozoravaju da Žrnovnica i dalje nema niz osnovnih infrastrukturnih sadržaja koji bi opravdali svrstavanje u višu zonu komunalnog doprinosa.

Navode kako na području kotara i dalje ne postoje rotor, nadvožnjak, kvalitetna prometna rješenja, dovoljan broj parkirališta ni adekvatna javna rasvjeta, dok je dio prometnica i dalje nesiguran za pješake.

U dokumentaciji se spominju i problemi s oborinskom odvodnjom, nedostatkom javnih sadržaja te činjenicom da se dio stanovništva još uvijek koristi septičkim jamama.

Posebno ističu kako projekt aglomeracije, koji Grad navodi kao veliko ulaganje, još uvijek nije dovršen i godinama je u fazi realizacije.

Traže dodatni nadzor Ministarstva

Zbog svega navedenog iz Žrnovnice su zatražili dodatno preispitivanje zakonitosti cijelog postupka.

Od Ministarstva traže da utvrdi temelji li se odluka o novom zoniranju doista na stvarnoj komunalnoj opremljenosti ili prvenstveno na potrebi povećanja prihoda Gradskog proračuna.

Također traže usporedbu infrastrukture Žrnovnice s područjima koja pripadaju I. i II. zoni komunalnog doprinosa.

“Ako smo postali druga zona, gdje je onda ta silna infrastruktura koju svi plaćamo?”, poručila je Soldić na kraju obraćanja građanima.