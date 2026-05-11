'Dama' u Dalmaciji napravila potez koji ju je koštao slobode

Policijski službenici Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela krađe.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičena 27. veljače u Kninu, u trgovini kozmetičkim proizvodima, iskoristila nepažnju djelatnica te otuđila više komada raznih kozmetičkih proizvoda ukupne vrijednosti 221,15 eura.

Protiv osumnjičene 40-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a potom je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.