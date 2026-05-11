Split bruji o napadu u ugostiteljskom objektu: Sve je krenulo zbog jedne cigarete, doznaju se detalji

Sud je odredio zadržavanje 44-godišnjaku koji je u žurnom postupku doveden na sud zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Splitu.

Prema utvrđenom, 7. svibnja 2026. godine oko 12:20 sati 44-godišnjak je u ugostiteljskom objektu fizički napao djelatnika, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Policijski službenici su ga pronašli i uhitili u subotu, 9. svibnja 2026. godine.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 44-godišnjak od djelatnika zatražio cigaretu, a potom pokušao udariti ga šakom u glavu. Budući da se djelatnik uspio izmaknuti, osumnjičeni ga je udario u vrat, nakon čega je pobjegao. Incident je uznemirio goste objekta koji su spriječili daljnji napad. Oštećeni djelatnik zadobio je lakše tjelesne ozljede.

Na opisani način osumnjičeni je ostvario obilježja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U žurnom postupku doveden je na sud, gdje je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 15 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 8 dana, nakon čega je predan u zatvor, a po isteku zadržavanja sud će donijeti odluku o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj.