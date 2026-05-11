Jesu li psihodelici budućnost psihijatrije? Predavanje u Splitu otvara važna pitanja

Udruga za pomoć mladima HELP poziva na novo, besplatno predavanje otvoreno za sve zainteresirane!

Ovog puta je dr. sc. Marija Franka Žuljević, dr.med., pripremila zanimljivo predavanje o psihodelicima koje će se održati u srijedu, 13. svibnja u 18.30 sati u prostorijama Info zone u Splitu na adresi Jerina 1.

Nakon interesa za prethodna predavanja o psihoaktivnim tvarima, dr. sc. Marija Franka Žuljević, dr. med., otvara novu temu psihodelika o kojoj danas pričaju i znanstvenici, ali i društvene mreže.

Dođite i saznajte odgovore na neka od sljedećih pitanja: Jesu li psihodelici budućnost psihijatrije ili samo novi „wellness hype“? Koji su njihovi terapijski potencijali, a koji rizici? Zašto uporaba psihodelika kod nekih izaziva zanimljiva i uzbudljiva iskustva, dok kod drugih kaos? Kao i uvijek, nakon predavanja bit će prostor i za pitanja publike.

Naglasak je na preventivnom pristupu kao i pristupu smanjenja štete, odnosno važnosti informiranosti, sigurnosti i odgovornog pristupa temi koja je posljednjih godina ponovno u fokusu znanosti i javnosti.

Predavanje je dio aktivnosti projekta „Budi fin, budi in“, koji financiraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Iz udruge Help ističu kako ne zagovaraju uporabu ilegalnih supstanci već se zalažu za pružanje točnih, znanstveno utemeljenih i nepristranih informacija o psihoaktivnim tvarima, s ciljem smanjenja štete povezane s njihovom uporabom te promicanja javnog zdravlja.