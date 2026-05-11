Solin sprema veliki četverodnevni spektakl: Od napuhanaca do duhovnog programa povodom Dana obitelji

Povodom Međunarodnog dana obitelji, Grad Solin od srijede do subote organizira bogat i raznolik program na više gradskih lokacija. Kroz četiri dana posjetitelje očekuju zabavni, kulturni, edukativni i duhovni sadržaji koji promiču zajedništvo, obiteljske vrijednosti i druženje.

Program započinje u srijedu, 13. svibnja, u 17:00 sati na livadi ispred Gradske uprave gdje će animatorska skupina Čarobni animatori, predvođena klaunom Šarenkom, pripremiti veseli obiteljski program uz sportske igre na napuhancima i poligonu, plesnu animaciju, autorske pjesme i goste iznenađenja. Najaktivnije sudionike očekuju diplome, a program će dodatno upotpuniti vatromet konfeta.

U četvrtak, 14. svibnja, u 19:00 sati u Studijskoj čitaonici Gradske knjižnice Solin održat će se slikarska radionica „Lice Majke“. Broj mjesta je ograničen, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tz@solin-info.com.

Na sam Međunarodni dan obitelji, u petak 15. svibnja, program započinje u 10:00 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin predstavljanjem rada Udruge DUGA te projekata „Siguran kutak“ i „Solin protiv nasilja“. U 11:00 sati u Galeriji Zvonimir bit će svečano otvorena izložba likovnih i literarnih radova učenika nižih razreda solinskih osnovnih škola na temu obitelji. Večernji dio programa održava se u Crkvi Svete Obitelji gdje će u 19:00 sati započeti krunica za obitelj, nakon čega slijede nastup Papa benda i sveta misa.

Program se nastavlja i u subotu, 16. svibnja, kada će se u 10:00 sati na Gospinoj livadi održati Vjerska pričaonica, dok je za 11:00 sati na Gospinom otoku predviđena interpretacijska šetnja „Stopama majke“. Ovogodišnje obilježavanje završava projekcijom filma „Najveći dar“ u 19:30 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin.

Sva događanja su besplatna i otvorena za javnost.

Program se održava u suradnji s Udrugom DUGA, Turističkom zajednicom grada Solina, Gradskom knjižnicom Solin, Župom Gospe od Otoka te drugim partnerima i suradnicima, a sufinanciran je sredstvima Splitsko-dalmatinske županije.