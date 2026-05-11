Filmska potjera u Lici: bježao policiji, udario u njihovo vozilo i pobjegao s mjesta nesreće

Policijski službenici Postaje granične policije Donji Lapac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim španjolskim državljaninom zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela obijesne vožnje u cestovnom prometu te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Sumnjiči ga se da se u subotu, 9. svibnja 2026. godine oko 13:50 sati u Boričevcu kretao osobnim automobilom španjolskih nacionalnih oznaka te u više navrata nije postupio po svjetlosnim i zvučnim naredbama policijskih službenika. Pritom je povećavao brzinu kretanja vozila te vozio sredinom kolničke trake u suprotnom smjeru, čime je obijesnom vožnjom ugrozio život stanovnika i ostalih sudionika u prometu.

Dolaskom do oznaka koje označavaju granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osumnjičeni je ugrozio život policijskog službenika jer je osobnim automobilom kojim je upravljao makadamskim putem udario u parkirano policijsko vozilo, iako je uočio policijske službenike koji su se nalazili pored njega. Time je izazvao opasnost za njihove živote te oštetio službeno vozilo, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja.

Osumnjičeni je priveden pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu. Također su mu uručeni prekršajni nalozi zbog napuštanja mjesta prometne nesreće i odbijanja alkotestiranja.