LOKALE U KALE Grad Makarska i četvrtu godinu zaredom dijeli potpore poduzetnicima i obrtnicima

Grad Makarska objavio je danas Javni poziv za dodjelu potpora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima s ciljem revitalizacije stare gradske jezgre za 2026. godinu, nastavljajući program "Lokale u kale" kojim se već četvrtu godinu zaredom oživljava stara gradska jezgra kroz nove obrte, sadržaje i poduzetničke priče.

Program je usmjeren na očuvanje života i autentičnosti kroz poticanje tradicijskih obrta, deficitarnih zanimanja, umjetničkih djelatnosti te ugostiteljskih sadržaja koji doprinose cjelogodišnjoj živosti stare gradske jezgre.

Interes za program iz godine u godinu raste pa je tako u prvoj godini provedbe pravo na potpore ostvarilo 18 poduzetnika i obrtnika, dok ih je prošle godine bilo 30, među kojima je sve više onih koji upravo kroz ovaj program prvi put ulaze u poduzetništvo. Potvrda je to da projekt revitalizacije stare gradske jezgre daje konkretne rezultate te da se nekada zapušten i gotovo prazan prostor postupno pretvara u živ centar sadržaja, rada i novih poslovnih priča.

U odnosu na prošlu godinu uvedene su manje, ali važne izmjene, s posebnim naglaskom na zaštitu najranjivijih i nestajućih djelatnosti. Tako su u 2026. godini proširene granice mikrolokacije stare gradske jezgre za kategoriju starih tradicijskih zanata i obrta, i to za djelatnosti postolara, ključara i urara, upravo kako bi se dodatno zaštitili obrti koji polako nestaju iz urbanih sredina, a važan su dio identiteta grada.

Povećani su i iznosi pojedinih potpora pa se tako za stare tradicijske zanate i obrte maksimalni iznos potpore povećava s 5.000 na 6.000 eura. Potpore za deficitarna zanimanja – krojačke proizvodne djelatnosti te proizvodnju i prodaju muške i ženske odjeće po mjeri – povećane su s 3.000 na 5.000 eura, za umjetničke djelatnosti s 3.000 na 4.000 eura, dok su potpore ugostiteljskim djelatnostima iz skupine restorana povećane s 4.000 na 5.000 eura zbog većih troškova poslovanja.

Programom za 2026. godinu povećana je i obveza rada korisnika potpora sa 6 na 7 mjeseci godišnje, uz obvezno radno vrijeme tijekom prosinca, odnosno Adventa, kako bi stara gradska jezgra i tijekom zimskih mjeseci ostala prostor života, sadržaja i susreta. Cilj je dodatno potaknuti poduzetnike na prilagodbu ponude i razvoj sadržaja koji doprinose produženju sezone – od ranog proljeća pa sve do Adventa.

Javni poziv otvoren je od 11. do 26. svibnja 2026. godine, a uvjeti prijave i potrebna dokumentacija dostupni su na internet stranici Grada Makarske – www.makarska.hr.