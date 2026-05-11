Ivan Šapina brončani na Europskom seniorskom prvenstvu u Münchenu!

Ivan Šapina, član muškog Taekwondo kluba Marjan, osvojio je brončanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u Münchenu.

Hrvatski reprezentativac nastupio je u teškoj kategoriji, a put do odličja otvorio je pobjedom u osmini finala protiv Abolfazla Abbasipouya rezultatom 2:0 u rundama. U četvrtfinalu je bio bolji i od Ukrajinca Andrija Harbara, također s uvjerljivih 2:0 u rundama.

U polufinalu ga je zaustavio Španjolac Ivan Garcia Martinez, drugi nositelj turnira i Šapini dobro poznat protivnik s velikih međunarodnih natjecanja. Španjolac je slavio s 2:0 u rundama i izborio finale, dok se Šapina morao zadovoljiti brončanim odličjem.

Za člana Marjana ova medalja ima posebnu težinu jer je riječ o prvom velikom odličju nakon teške operacije i prekida sjajnog niza rezultata koji je ostvarivao u Sofiji, Manchesteru i Bakuu. U tom je razdoblju Šapina osvojio naslov europskog prvaka te svjetskog viceprvaka.

Prvog dana Europskog prvenstva u Münchenu na tatami je izašlo još troje hrvatskih predstavnika, no do medalje se uspio probiti samo Ivan Šapina.