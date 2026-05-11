Ivan Šapina brončani na Europskom seniorskom prvenstvu u Münchenu!

Prvog dana Europskog prvenstva u Münchenu na tatami je izašlo još troje hrvatskih predstavnika, no do medalje se uspio probiti samo Ivan Šapina

Ivan Šapina, član muškog Taekwondo kluba Marjan, osvojio je brončanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u Münchenu.

Hrvatski reprezentativac nastupio je u teškoj kategoriji, a put do odličja otvorio je pobjedom u osmini finala protiv Abolfazla Abbasipouya rezultatom 2:0 u rundama. U četvrtfinalu je bio bolji i od Ukrajinca Andrija Harbara, također s uvjerljivih 2:0 u rundama.

U polufinalu ga je zaustavio Španjolac Ivan Garcia Martinez, drugi nositelj turnira i Šapini dobro poznat protivnik s velikih međunarodnih natjecanja. Španjolac je slavio s 2:0 u rundama i izborio finale, dok se Šapina morao zadovoljiti brončanim odličjem.

Za člana Marjana ova medalja ima posebnu težinu jer je riječ o prvom velikom odličju nakon teške operacije i prekida sjajnog niza rezultata koji je ostvarivao u Sofiji, Manchesteru i Bakuu. U tom je razdoblju Šapina osvojio naslov europskog prvaka te svjetskog viceprvaka.

