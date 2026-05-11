Brod ostao bez pogona pa udario u dva plovila na vezu u luci Raša

Pomorska nesreća dogodila se danas oko 11:20 sati u luci Raša, kada je brod zbog kvara na pogonu udario u dva plovila koja su se nalazila na lučkom vezu. Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, MRCC Rijeka, dojavu o nesreći zaprimila je od pomorskog agenta.

Brod "ICON 1" udario u "VIKING" i "HELEN"

Prema informacijama dostupnima nakon preliminarnog očevida, brod imena "ICON 1" tijekom manevra pristajanja ostao je bez pogona. Uslijed toga udario je u vezane brodove "VIKING" i "HELEN". Svi brodovi koji su sudjelovali u ovoj pomorskoj nesreći plove pod stranim zastavama.

Lučka kapetanija Pula utvrđuje uzroke nesreće

O izvanrednom događaju odmah je obaviještena Lučka kapetanija Pula, čiji su službenici izašli na mjesto događaja i započeli očevidne radnje. U nesreći je nastala materijalna šteta, no nema stradalih ni ozlijeđenih osoba. Također, nije zabilježeno onečišćenje mora ni morskog okoliša. Lučka kapetanija Pula nastavlja provoditi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ove pomorske nesreće.