Policija u Imotskom mladima predstavila svoj poziv: "Raduje nas interes učenika"

U sklopu kampanje Ministarstva unutarnjih poslova "Odaberi poziv, a ne posao", danas, 11. svibnja 2026. godine, u atriju Gimnazije dr. Mate Ujevića u Imotskom održana je promotivna aktivnost "Dan otvorenih vrata".

Aktivnost je trajala od 12 do 14 sati, a njezin cilj bio je učenicima srednjih škola i mladima koji razmišljaju o budućem zanimanju približiti policijski posao, mogućnosti školovanja te profesionalni put u policijskoj službi. Uz policijske službenike, na Danu otvorenih vrata sudjelovali su i pravosudni policajci.

Učenici se upoznali s radom policije

Tijekom druženja s učenicima i građanima, posjetitelji su imali priliku iz prve ruke doznati kako izgleda svakodnevni rad policije, koji su sve policijski poslovi dostupni te kakvom se opremom i tehnikom policijski službenici koriste u obavljanju svojih zadaća. Na pultovima su bili izloženi različiti uređaji i policijska oprema, dok su policijski službenici prezentirali i vještine potrebne za obavljanje policijskog posla.

Zainteresirani posjetitelji mogli su postavljati pitanja o uvjetima prijave na natječaj, mogućnostima školovanja te svemu što ih zanima vezano uz ulazak u policijsku službu. Na Danu otvorenih vrata sudjelovali su policijski službenici Postaje granične policije Imotski, kao domaćini, uz potporu Ureda načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, djelatnika Regionalne jedinice protueksplozijske zaštite, Postaje granične policije Trilj te Jedinice specijalne i interventne policije.

"Zanimanje koje nosi veliku društvenu odgovornost"

Iz policije ističu kako je cilj kampanje mladima koji razmišljaju o prijavi na natječaj, ali i onima koji su još u dvojbi koje zanimanje odabrati, približiti policijski poziv i potaknuti ih da izaberu zanimanje koje, uz ponos i čast, nosi i veliku društvenu odgovornost.

"Raduje nas interes koji su učenici srednjih škola danas pokazali. Veselimo se svakom novom članu naše policijske zajednice i drago nam je vidjeti interes mladih za policiju i policijske poslove", poručili su iz policije.