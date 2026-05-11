Eurozastupnik javno kritizirao HDZ. Plenković: "Rekao je da mu je žao"

Premjer Andrej Plenković osvrnuo se na aktualne političke teme, pri čemu je komentirao status europarlamentarca Tomislava Sokola unutar HDZ-a te zastoj u izboru troje ustavnih sudaca, za što je optužio oporbu. Najavio je i potpisivanje ugovora o zajmu za jačanje vojske, piše N1.

Nakon što je Tomislav Sokol prošlog tjedna iznio kritike koje se nisu svidjele vrhu stranke, premijer je pojasnio njegov daljnji status. "Glavni tajnik se očitovao o tome. On se javio, rekao je da mu je žao i da njegove riječi nisu bile najbolje shvaćene i prenesene. Razgovarat ćemo o tome kad se vrati iz Bruxellesa", izjavio je Plenković.

Optužbe na račun oporbe

Plenković je ponovio svoje stajalište o opstrukciji izbora trojice sudaca Ustavnog suda, posebno se osvrnuvši na kritike Sandre Benčić vezane uz nadležnost EPPO-a i DORH-a. "Mislio sam da će se baviti temom da onemogućuju zajedno sa SDP-om izbor tri ustavna suca. Oni iz čistog kaprica nastoje onemogućiti rad najvažnijeg pravosudnog tijela u zemlji", rekao je premijer.

Dodao je kako se situacija promijenila povratkom SDP-ovog dužnosnika u Zagreb. "Promjena je došla kad se Đujić vratio u Zagreb i sad se koprcaju da izađu iz živog blata. Vrijeme je da to dobije i svoj medijski sud.

Prilika za to će biti u petak, kad bude zasjedala plenarna sjednica Sabora, na kojoj će biti predstavljeni kandidati, trojica ustavnih sudaca, koji su profesionalni i neovisni plus kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Mirta Matić", najavio je Plenković.

Komentar na Benčić

Upozorio je na mogućnost daljnje blokade. "Ostat ćemo u situaciji blokade, gdje suci koje je izabrala oporba blokiraju rad svih 10 ustavnih sudaca jer se nadaju da bi se nešto promijenilo", kazao je. Kritike Sandre Benčić o sukobu nadležnosti između EPPO-a i DORH-a odbacio je tvrdnjom da Hrvatska dijeli stav s većinom članica EU.

"Uvjeren sam da je gospođa išla čitati stavove Nizozemske, Francuske, Njemačke i još 14 zemalja članica koja imaju istovjetni stav. O tome ne odlučuje EK, nego Sud EU. Već se javilo pet država koji imaju isti stav. Prava je tema to što opstruiraju trojicu sudaca, pa i Selanca kojeg su htjeli", zaključio je.

Premijer je najavio da u četvrtak u Hrvatsku dolazi povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius kako bi se potpisao ugovor o zajmu vrijednom 1,7 milijardi eura za jačanje vojske putem Mehanizma SAFE. Kratko se osvrnuo i na aferu u skijaškom savezu, poručivši da "treba sve rasvijetliti do kraja. Ako se utvrdi u sudskom postupku, treba odgovarati."