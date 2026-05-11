Djevojka u centru Zagreba brutalno prebila Filipinca: "Je** ti, koga ćeš ti udarati?"

Nepoznata djevojka, očito Hrvatica, brutalno je pretukla stranog državljanina, kako saznajemo, Filipinca. Fizički obračun dogodio se u Ilici, nedaleko od središnjeg zagrebačkog trga. Redakcija Nacional.hr u posjedu je ekskluzivne i skandalozne snimke incidenta, odnosno brutalnog premlaćivanja.

"Je** ti B** mater, koga ćeš ti udarati, ha? Koga ćeš ti udarati", viče djevojka na snimci, dok rukama i nogama udara mladića, koji u ruci drži telefon i očito nema namjeru uzvratiti.

U sljedećem trenutku mladiću je ispao telefon, piše Nacional.

"Koga ćeš ti udarati", nastavlja djevojka, udarajući ga u glavu.

U tom trenutku na snimci se čuju glasovi ljudi koji su bili nekoliko metara od tučnjave.

"Daj rastavite ju, eeej", viče ženski glas na snimci, očito shvativši da bi mladić mogao teže stradati.

Kako saznaje Nacional, djevojka je mladića optužila da joj je pokušao ukrasti torbicu, te se nakon toga, umjesto da pozove policiju, odlučila razračunati šakama. Nitko od svjedoka ni prolaznika nije pokušao zaustaviti djevojku u brutalnom premlaćivanju stranog državljanina.

"Dosta, ovo je stvarno previše, dosta više", čuje se glas u pozadini, dok dvojica muškaraca prolaze držeći ruke u džepovima.

Nije poznato je li mladić teže ozlijeđen, a policija se još nije oglasila.

