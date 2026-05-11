Dramatičan apel za spas Poljuda: "Ljepotica" koju zna cijeli svijet mogla bi nestati

Stadion Poljud u Splitu, jedno od najprepoznatljivijih djela hrvatske kasnomoderne arhitekture, našao se u središtu međunarodne inicijative za očuvanje. Austrijska strukovna organizacija IG Architektur u svom je svibanjskom newsletteru objavila poziv podrške očuvanju i pažljivoj transformaciji stadiona, ističući kako je riječ o građevini koja je "ugrožena rušenjem".

Poljudski stadion, smješten u istoimenom splitskom kvartu, projektirao je hrvatski arhitekt Boris Magaš, a dovršen je 1979. godine. Zbog prepoznatljive krovne konstrukcije raspona 215 metara, stadion je ubrzo postao jedan od simbola Splita. U tekstu IG Architektur navodi se da su ga Splićani prozvali "Ljepoticom Poljuda", a da je njegovo arhitektonsko rješenje privuklo međunarodnu pozornost i utjecalo na gradnju stadiona diljem svijeta.

Rasprava o budućnosti stadiona sve je intenzivnija

Poljud je izgrađen kao nogometni stadion s atletskom stazom, a kroz desetljeća ga je najviše koristio Hajduk Split. No, prema navodima iz newslettera, današnji zahtjevi kluba i suvremenog nogometa nadilaze postojeće mogućnosti stadiona. Kao problemi se spominju potreba za povećanjem kapaciteta, stvaranjem novih klupskih i VIP prostora te udaljenost gledatelja od terena zbog atletske staze.

Dodatnu težinu raspravi daje tehnički nalaz prema kojem je impresivna krovna konstrukcija dotrajala i navodno se ne može sanirati. Studija izrađena za Grad Split, prema navodima IG Architektur, preporučuje rušenje i izgradnju novog stadiona, unatoč tome što je Poljud zaštićen kao kulturno dobro. U javnosti se spominje i mogućnost izgradnje novog gradskog kvarta na mjestu stadiona, kao i preseljenje stadiona na drugu lokaciju.

Arhitekti tvrde da je obnova moguća

Međunarodna inicijativa okupljena oko hrvatskog arhitekta Nenada Fabijanića protivi se rušenju i zalaže se za očuvanje Poljuda. Njihov je stav da je konstrukciju moguće sanirati te da se stadion može prilagoditi novim funkcionalnim i sportskim zahtjevima. Fabijanić je, navodi IG Architektur, nedavno predstavio i vlastitu studiju izvedivosti.

Inicijativa je pokrenula i "Letter of Support", odnosno pismo podrške očuvanju i pažljivoj transformaciji stadiona. IG Architektur ističe da je pismo već potpisala te poziva i druge zainteresirane da se uključe. Potpisani dokumenti prikupljat će se i proslijediti predstavnicima inicijative.

Mogući referendum o Poljudu

Rasprava o budućnosti stadiona posljednjih je mjeseci, prema austrijskoj organizaciji, postala i politički sve osjetljivija. U tom kontekstu navode da je splitski gradonačelnik najavio mogućnost raspisivanja referenduma o sudbini Poljuda.

Time bi građani Splita mogli dobiti priliku izravno odlučivati o budućnosti jednog od najvažnijih arhitektonskih simbola grada: hoće li se stadion rušiti, izmjestiti ili obnoviti i prilagoditi suvremenim potrebama.