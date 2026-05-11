Preminuo dugogodišnji svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije

Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je da je u ponedjeljak, 11. svibnja 2026. godine, preminuo mons. Drago Šimundža, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Kako je priopćeno iz Nadbiskupskog ordinarijata, mons. Šimundža preminuo je predan u volju Božju i okrijepljen svetim sakramentima.

Rođen u Bisku, za svećenika zaređen u Mostaru

Mons. Drago Šimundža rođen je 1935. godine u Bisku, a za svećenika je zaređen 1960. godine u Mostaru. Tijekom dugogodišnjeg svećeničkog djelovanja služio je u više župa, među kojima su Orah, Stilja i Split-Kman.

Bio profesor, urednik, kanonik i biskupski vikar

Osim župničke službe, mons. Šimundža ostavio je značajan trag i u drugim crkvenim službama. Dugi niz godina bio je profesor u Gimnaziji, urednik časopisa "Crkva u svijetu", kanonik te biskupski vikar za pastoral.

Sprovod mons. Drage Šimundže bit će u srijedu, 13. svibnja, u 16 sati u Bisku. Od njega se u molitvi i zahvalnom sjećanju opraštaju nadbiskupi, svećenici i vjernici Splitsko-makarske nadbiskupije.