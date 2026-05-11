Jakirovićev Hull City na korak je od Premier lige

Sergej Jakirović ostvario je veliki uspjeh s Hull Cityjem. Bivši trener Dinama izborio je finale doigravanja za plasman u englesku Premier ligu nakon što je njegova momčad u uzvratnoj utakmici polufinala svladala Millwall s 2:0.

Prva utakmica završila je bez pogodaka, a odluka je pala u Londonu, na stadionu The Den. Hull je do pobjede stigao u drugom poluvremenu. Mohamed Belloumi pogodio je u 64. minuti za vodstvo gostiju, dok je Joe Gelhardt u 79. minuti potvrdio veliko slavlje Jakirovićeve momčadi.

Veliko finale na Wembleyju

Hull City je tako ukupnim rezultatom 2:0 prošao u finale play-offa Championshipa, koje se tradicionalno smatra jednom od najvrjednijih utakmica u svjetskom nogometu. Pobjednik tog susreta izborit će plasman u Premier ligu.

Jakirovića i njegov Hull u finalu čeka pobjednik ogleda Southamptona i Middlesbrougha. Te dvije momčadi moraju odigrati još jednu utakmicu nakon što je njihov prvi susret završio 0:0.

Veliko finale na Wembleyju igrat će se 23. svibnja, a Hull City će tada imati priliku ispisati povijest i vratiti se u elitni razred engleskog nogometa.

