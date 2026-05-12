Hrvatski povjesničar: Ako ustaše i četnici nisu bili isti, zašto su 1945. zajedno bježali preko Zagreba?!

Povjesničar Tvrtko Jakovina komentirao je u ponedjeljak aktualne teze o fašizmu i antifašizmu, izjednačavanje ustaškog i komunističkog režima te izjave bivšeg srbijanskog predsjednika Borisa Tadića, da “ustaše i četnici nisu bili isti jer četnici nisu bili nacisti”.

Odgovarajući na pitanje kako gleda na aktualnu raspravu je li Zagreb oslobođen 8. svibnja 1945. i tezu da je tada jedan mrak zamijenjen drugim, Jakovina je naglasio kako ta teza svake godine sve više dobiva na meritumu i postaje dio našeg političkog i medijskog mainstreama.

‘Živimo 35 godina s tezom da Zagreb 1945. nije oslobođen…’

“U Republici Hrvatskoj ta teza svake godine dobiva svake godine sve više na meritumu, postaje dio našeg mainstreama i o tome tako govore svi političari. Živimo 35 godina s tom tezom i kad je ogolimo to je teza u ideji fašizma i antifašizma. Mi ne govorimo zapravo o ustašama i partizanima, nego o fašizmu i antifašizmu“, kazao je Jakovina u razgovoru za N1.

Dodao je da su Nijemci bili zainteresirani da ustaše što duže ostanu na vlasti zbog koridora za povlačenje svoje vojske, a da ustaška vlast nije vodila računa o svojim građanima, nego ih je ostavila da čekaju do posljednjeg trenutka.

“To je odgovaralo onima koji su željeli što više mrtvih i koji su željeli pomoći njemačkim jedinicama. To se dogodilo, a oni koji to smatraju kontroverznim, nekontroverznom smatraju dotadašnju Hitlerovu vlast u Berlinu i Pavelićevu vlast u Zagrebu. O tome zapravo govorimo i svi bi se trebali o tome izjasniti. Godinama smo govorili na isti način, i danas tako govorimo, a i sutra ćemo. Ne želi se to mijenjati jer da se želi mijenjati, nešto bismo vjerojatno u ovih 35 godina objasnili, zaključili i promijenili. Zaoštrenost je cilj ovakvog odnosa prema prošlosti i tu smo gdje jesmo. Dijelu onih koji mogu na to utjecati ova situacija odgovara”, istakao je Jakovina.

‘Četnici su surađivali s nacistima, za to postoje dokazi’

Osvrnuo se i na tvrdnje Tadića, koji je u razgovoru za N1 ustvrdio kako je “besmisleno govoriti o četničkom i ustaškom pokretu kao jednakima jer četnički pokret nije bio nacistički”. Tadić je pritom naglasio da to govori kao netko tko dolazi iz partizanske obitelji.

“Ako oni nisu bili isti, zašto su zajedno odlazili preko Zagreba u istom smjeru 1945. godine? Imamo niz potvrđenih suradnji četnika i nacista tijekom Drugog svjetskog rata i, konačno, zašto nemamo borbu između ustaša i četnika u BiH za vrijeme Drugog svjetskog rata, a žestoko se obje strane bore protiv partizana? To su prava pitanja”, upozorio je Jakovina.

‘Igrali su na dvije karte’

Dodao je kako su četnici bili u boljoj poziciji od ustaša jer su igrali na dvije strane.

“Bio je to građanski rat u Kraljevini Jugoslaviji, a četnici su bili u boljoj poziciji jer su igrali na dvije strane – surađivali s nacistima i bili uz kraljevsku vladu. Da je kraljevska vlada opstala, četnici su imali priključenje, ali ustaše nisu – ako Nijemci gube rat, i ustaše gube rat. Među Hrvatima bi problem bio puno veći da je umjesto Tita pobijedila kraljevska vlada“, kazao je Jakovina.



‘Britanci preko Enigme saznali da četnici surađuju s Nijemcima’

Pojasnio je i da su američka i britanska vlada u jednom trenutku, a najkasnije od 1943., promijenile odnos prema četnicima i nisu ih više financirali.

“To je bila samo potvrda onoga što su Britanci zahvaljujući Enigmi saznavali što rade četnici i kako surađuju s Nijemcima. Bila je to politička smrt četnika jer su se borili na strani nacista”, zaključio je Jakovina u razgovoru za N1.