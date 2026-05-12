DOBIT GRUPA: Kako je splitska tvrtka postala najveće knjigovodstvo u Hrvatskoj

Dobit d.o.o. u 35 godina rada izrasla je u najveći knjigovodstveni sustav u Hrvatskoj. Danas posluje kroz nekoliko povezanih društava, surađuje s više od 650 stalnih klijenata i zapošljava četrdesetak stručnjaka ekonomske struke.

O razvoju Dobit Grupe razgovarali smo s Matom Zeljkom, ekonomskim i poreznim stručnjakom i stalnim sudskim vještakom za područje ekonomije, kojeg javnost povremeno može čuti i u medijskim komentarima gospodarskih i financijskih tema.

Koliko se posao Dobit Grupe proširio posljednjih godina?

Kada smo počinjali, većina klijenata očekivala je uredno vođenje dokumentacije, poštivanje rokova i poreznu sigurnost. Vremena su se jako promijenila i danas poduzetnici traže puno više. Uz računovodstvo i porezno savjetovanje, sve češće traže financijsko i poslovno savjetovanje, pomoć kod investicija, širenja poslovanja, optimizacije troškova i dugoročnog planiranja razvoja tvrtke. Kada godinama pratite poslovanje velikog broja tvrtki, prirodno je da postajete netko kome će se poduzetnik obratiti prije važne odluke, pa je postalo normalno da se rađaju i prijateljstva uz poslovne odnose. To je najveća promjena u našem poslu.

Dobit Grupa danas radi primarno s tvrtkama. Koliko to utječe na sam posao i ljude koji rade kod vas?

Rad s tvrtkama, za razliku od rada sa obrtima i udrugama, nosi veću razinu odgovornosti i kompleksnosti. Imate ozbiljnije sustave, više zaposlenih, veće investicije i puno širi spektar poslovnih situacija. To od ljudi traži stalno usavršavanje i ozbiljan pristup poslu. S druge strane, upravo zbog toga naši zaposlenici mogu profesionalno napredovati i razvijati se kroz različite segmente financija i računovodstva. Ljudi koji žele ozbiljan posao i rad s kvalitetnim klijentima to prepoznaju, a i mi konstantno potičemo profesionalni razvoj naših djelatnika.

Koliko je danas teško pronaći kvalitetne i samostalne knjigovođe?

Kvalitetnih ljudi nikada nema dovoljno. Zato dosta ulažemo u radne uvjete, organizaciju posla i edukaciju zaposlenika. Seminare, webinare i dodatna usavršavanja financira tvrtka jer bez stalnog praćenja promjena danas nije moguće kvalitetno raditi ovaj posao. Mislim da zaposlenici cijene uređene procese, podršku kolega i normalno radno vrijeme. Novi ljudi najčešće nam dolaze po preporuci, ali zbog rasta uvijek imamo otvoren natječaj za samostalne knjigovođe i financijske stručnjake. Tako i sada imamo otvoren natječaj na portalu MojPosao.

Što mislite da zaposlenici danas najviše cijene?

Plaća je važna, ali ljudi danas gledaju puno širu sliku. Važno im je radno okruženje, organizacija posla, stabilnost i kvaliteta klijenata s kojima rade. Važno je i da se mogu posvetiti i privatnom životu za kojeg svi radimo na kraju dana. Kod nas postoji jasna podjela posla i mogućnost razvoja. Imamo dosta stabilan tim i mislim da to najbolje govori o načinu rada koji smo gradili kroz godine.

Gdje vidite Dobit Grupu u idućim godinama?

Važno je kretati se i razvijati s vremenom kako to okolina zahtijeva. Nastavit ćemo širiti poslovanje i razvijati porezno savjetovanje uz računovodstvo i druge porezne usluge. Klijenti danas traže partnera koji razumije poslovanje u širem smislu, a ne samo administrativni dio posla. Mislim da će upravo taj savjetodavni dio u budućnosti biti još važniji nego danas.