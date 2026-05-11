Na Pelješkom mostu kreću veći radovi. Mora na rekostrukciju

Na Pelješkom mostu, otvorenom za promet u ljeto 2022. godine, uskoro počinju prvi veći radovi na održavanju. Kako su potvrdili iz Hrvatskih cesta, razlog su pukotine koje su se pojavile u površinskom sloju betona na stupovima mosta. Iako ističu da pukotine ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, sanacija je nužna kako bi se spriječili veći problemi u budućnosti, piše DNEVNIK.hr.

Sanacija radi dugoročne zaštite

Iz Hrvatskih cesta pojašnjavaju da pukotine nisu opasne za stabilnost mosta, ali ih treba riješiti kako se za dvadesetak godina ne bi stvorio veći problem. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir objasnio je prirodu zahvata.

"Ovisno o pukotinama, planira se uklanjanje površinskog sloja betona sve do glavne armature, nakon čega će se taj sloj obnoviti i dodatno zaštititi. Razlog je jednostavan: kroz te pukotine prodiru sol i vlaga, što bi u idućih 20 do 30 godina moglo ubrzano uništiti glavnu armaturu stupova. To je jedini razlog za sanaciju", rekao je Budimir.

Radovi počinju najesen

Početak radova planiran je za listopad, nakon završetka turističke sezone, a trebali bi potrajati do početka sljedeće. Prema riječima Ivice Budimira, radovi će minimalno utjecati na promet te se most neće zatvarati. Uz pukotine na stupovima, uočeni su i drugi manji nedostaci.

"Primjerice, na čeličnoj konstrukciji se ponegdje pojavila hrđa, što će trebati popraviti. Također, na donjim dijelovima stupova potrebne su manje sanacije injektiranjem. Sve su to manji zahvati. Glavni zadatak nam je uklanjanje pukotina s pilona", dodao je Budimir.

Troškove sanacije pokriva izvođač

Budući da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, sve troškove popravaka i uklanjanja uočenih nedostataka snosit će izvođač radova. Iz Hrvatskih cesta napominju da se stanje mosta redovito prati te da nema razloga za zabrinutost, piše DNEVNIK.hr.

"Proveli smo istraživanja, koja provodimo svake godine. Beton je u ostatku konstrukcije u redu. Most je stabilan, a na terenu je bio i projektant te o tome imamo izvještaj. Nema nikakve ugroze za promet ili stabilnost mosta, ovo je isključivo pitanje dugotrajnosti", zaključio je Budimir.