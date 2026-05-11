FOTO Veliki redovi u centru Splita: Turistička sezona sve se jače osjeća

U centru Splita već se jasno vidi da grad ulazi u središnji dio turističke sezone. Večeras su se ispred poznate splitske sladoledarnice i slastičarnice Gelateria Emiliana stvorili veliki redovi, a brojni domaći i strani posjetitelji strpljivo su čekali svoj red.

Split sve življi iz večeri u večer

Prizor iz stare gradske jezgre potvrđuje ono što se posljednjih dana sve više osjeća na splitskim ulicama: grad je sve puniji, gužve su sve izraženije, a turistički ritam polako preuzima svakodnevicu.

Redovi ispred slastičarnica, kafića i restorana postaju sve češća slika u centru grada, osobito u večernjim satima kada se turisti nakon obilaska grada zadržavaju u šetnji, na večeri ili u potrazi za osvježenjem.

Najava još jačih gužvi

Iako glavni ljetni pritisak tek slijedi, već sada je jasno da Split ulazi u razdoblje pojačanog turističkog prometa. Ako je suditi po večerašnjim prizorima, naredni tjedni donijet će još veće gužve u samom srcu grada.