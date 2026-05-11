Oprez: Opoziva se mljeveni cimet zbog pronađene bakterije

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače da se iz predostrožnosti opoziva proizvod DERMA mljeveni cimet u pakiranjima od 30 i 70 grama. Razlog opoziva je utvrđena prisutnost bakterije Bacillus cereus u proizvodu.

Provjerite LOT i rok trajanja

Opoziv se odnosi na proizvod oznake LOT 280415, s rokom najbolje upotrijebiti do 15. travnja 2028. godine. Potrošačima koji imaju navedeni proizvod preporučuje se da ga ne konzumiraju.

Detalji su dostupni online

Više informacija o povlačenju i opozivu proizvoda dostupno je na stranici tvrtke Derma: derma.hr/obavijesti-za-potrosace.