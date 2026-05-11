Grše otkrio zašto se sa suprugom Rafaelom ne pojavljuje u javnosti

Nakon što se neko vrijeme držao podalje od medija, triljski reper Grše, pravim imenom Grgo Šipek, vratio se s nizom velikih novosti. Dobio je drugog sina Gabriela, najavio koncert u Areni Zagreb i pokrenuo nove poslovne projekte, a o svemu je govorio za In Magazin.

Vrhunac karijere u Areni Zagreb

Nedavni nastup na prepunoj splitskoj Pjaci bio je sjajan uvod u ono što ga tek čeka. Iako danas puni najveće koncertne prostore, Grše priznaje da mu se uspjeh i dalje čini gotovo nestvarnim.

"Da mi je netko prije deset godina rekao da ću napuniti Tvornicu kulture, to bi mi bilo nevjerojatno, a kamoli Arenu Zagreb. Sve je pomalo nestvarno i želim uživati u svakom trenutku i sve to osjetiti", rekao je Grše.

Razdoblje bolesti, dodao je, iskoristio je kako bi se posvetio obitelji. "Arena i sve što pripremamo nešto je za što sam radio sve ove godine, za što sam živio i jedva čekam taj trenutak. Zaista je Božji blagoslov imati priliku nastupiti u Areni Zagreb. To je velika stvar", izjavio je.

Obitelj kao najveći životni uspjeh

Privatni život i dalje nastoji čuvati daleko od očiju javnosti. Supruga Rafaela i njihova djeca rijetko se pojavljuju u medijima jer ih, kaže, želi zaštititi od tereta popularnosti.

"Taj javni dio života još mi je nekako stran i želim ih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba i imati obitelj. Iskreno, i glazba i uspjeh, sve je to sporedno. Ništa se ne može mjeriti s time da mi dijete jednoga dana kaže da sam bio dobar otac i da je ponosno na mene. To mi je najveći životni uspjeh", istaknuo je glazbenik.

Otkako je postao otac, promijenio mu se i pogled na život. Suprugu opisuje kao najveći oslonac, a djecu kao razlog zbog kojeg danas sve gleda drukčijim očima.

"Rafaela je lavica, ona sve to drži pod kontrolom i gura naprijed", rekao je pa dodao kako je svladao i mijenjanje pelena.

"Svijest se promijeni, više ne živiš za sebe, nisi sam. Odgovoran si za tuđe živote, to su nevina bića koja ništa ne znaju i treba ih zaštititi, usmjeriti i dati im potrebnu ljubav. Zato je velik dio fokusa sada na njima, oni su smisao cijelog života", zaključio je.